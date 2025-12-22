Ο Chris Rea, δημιουργός και ερμηνευτής του πολυαγαπημένου τραγουδιού «Driving Home for Christmas», παραμένει μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής μουσικής.

Το τραγούδι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο των Χριστουγέννων και συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή εορταστικά κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι δεν γράφτηκε σκόπιμα ως χριστουγεννιάτικο. Αντίθετα, προέκυψε αυθόρμητα το 1978, κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου ταξιδιού επιστροφής στο σπίτι, μέσα σε κίνηση και χιονόπτωση.

Με τον χρόνο, το κομμάτι αγαπήθηκε παγκοσμίως και καθιερώθηκε ως συνώνυμο της νοσταλγίας και της προσμονής των γιορτών.

Αυτή είναι η ιστορία του «Driving Home for Christmas»

Πολλά τραγούδια κρύβουν πίσω τους ξεχωριστές ιστορίες, όμως εκείνη του «Driving Home for Christmas» μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Η γέννησή του συνδέεται με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στη ζωή και την καριέρα του δημιουργού του, του Chris Rea, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 1978.

Εκείνη την εποχή, ο τραγουδοποιός βρισκόταν στο Λονδίνο, μακριά από το σπίτι του στο Μίντλεσμπρο, νιώθοντας πως όλα γύρω του κατέρρεαν. Το συμβόλαιό του με τη δισκογραφική εταιρεία έφτανε στο τέλος του, ο μάνατζέρ του τον είχε εγκαταλείψει και τα οικονομικά του ήταν οριακά. Το μόνο που επιθυμούσε ήταν να επιστρέψει σπίτι για τις γιορτές, όμως ακόμη κι αυτό έμοιαζε αδύνατο, καθώς δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για εισιτήριο τρένου, ενώ δεν του επιτρεπόταν να οδηγήσει.

Τη λύση έδωσε η σύζυγός του, η οποία πήρε το παλιό τους αυτοκίνητο, ταξίδεψε μέχρι το Λονδίνο και τον παρέλαβε. Στον δρόμο της επιστροφής, με το χιόνι να πέφτει και την κίνηση να είναι ασφυκτική, ο Chris Rea παρατηρούσε τους κουρασμένους και θλιμμένους οδηγούς γύρω του. Μέσα σε εκείνη τη σιωπηλή, παγωμένη ατμόσφαιρα, άρχισε αστειευόμενος να τραγουδά τη φράση «Driving home for Christmas», ενώ κάθε φορά που τα φώτα του δρόμου φώτιζαν το εσωτερικό του αυτοκινήτου, σημείωνε στίχους.

Όταν τελικά έφτασαν σπίτι, ξημερώματα, τους περίμενε μια απρόσμενη έκπληξη. Ένα γράμμα από την Αμερική ανακοίνωνε ότι το τραγούδι του «Fool (If You Think It’s Over)» είχε γίνει επιτυχία, συνοδευόμενο από επιταγή 15.000 λιρών. Από την απόγνωση, βρέθηκαν ξαφνικά να μπορούν να αγοράσουν ακόμα και σπίτι.

Παρόλα αυτά, το «Driving Home for Christmas» έμεινε για χρόνια ξεχασμένο μέσα σε ένα κουτί με ημιτελές υλικό. Μόλις το 1986 κυκλοφόρησε επίσημα, χωρίς αρχικά μεγάλη απήχηση. Με τον χρόνο όμως, το τραγούδι ωρίμασε σαν καλό κρασί και καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα κομμάτια παγκοσμίως, μεταφέροντας μέχρι σήμερα το αίσθημα της επιστροφής, της ελπίδας και της ζεστασιάς των γιορτών.