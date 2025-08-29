“Vivace ma non troppo”. Μ’ αυτό τον τίτλο ο εικαστικός «αφηγητής» και τεχνίτης της παραστατικής ζωγραφικής, Χρήστος Παλλαντζάς, επιχειρεί να «παρασύρει» το κοινό σε εικόνες της νέας του δουλειάς στην γκαλερί Ακρόπρωρο στο Παλιό Λιμάνι των Σπετσών.

Ο ιστορικός τέχνης δρ. Θοδωρής Κουτσογιάννης γράφει για τα έργα της έκθεσης στον κατάλογο:

«Ο Χρήστος Παλλαντζάς, ακραιφνής εκπρόσωπος της παραστατικής ζωγραφικής, φιλοτεχνεί πίνακες προς τέρψη του οφθαλμού και συγχρόνως προς εσωτερικό αναστοχασμό. Επιμένει στην παραστατική ζωγραφική και στο καβαλέτο, στη μακρά ζωγραφική παράδοση της υψηλής τεχνικής, με μελετημένη σύνθεση και με ελκυστική χρωματική γκάμα. Πρόκειται για έναν από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ζωγράφους του είδους, που – ευτυχώς – στην Ελλάδα καλλιεργείται, ακόμη, από αρκετούς αξιόλογους εικαστικούς δημιουργούς.

Αύγουστος (Φωτογραφία Katoufas brothers)

Η σύγχρονη παραστατική ζωγραφική έχει νόημα ως επανερμηνεία κάθε φορά των “ειδώλων” και “εικόνων” γύρω μας, του ανθρώπου και του φυσικού του κόσμου. Σε αυτού του είδους τη ζωγραφική προσέγγιση ο Χρήστος Παλλαντζάς έρχεται να προσθέσει, κάθε φορά, και μία νέα προσωπική οπτική, μια καινούργια ατομική παρακαταθήκη. Δεν εγκλωβίζεται στην αναπαράσταση με όρους απλής εικονογραφίας, αλλά μας παραδίδει έργα εντελώς ζωγραφικά, δουλεμένα μόνο με καθαρούς εικαστικούς όρους, σχεδόν ανεικονικά ως τελικό αποτέλεσμα, φτάνοντας όμως στην ανεικονικότητα όχι παρακάμπτοντας τη βάσανο της εικονοποιίας, αλλά, αντιθέτως, κατακτώντας την εικονογραφία και τους όρους της και προχωρώντας άφοβα σε μία σύγχρονη παραστατική ζωγραφική.

Οι αναγνωρίσιμες εικόνες του, είτε αυτές είναι ανθρώπινες κατασκευές είτε φυσικά τοπία, λειτουργούν ως μνημονικοί τόποι, που διαθέτουν επιδραστική υπεραξία, σχεδόν μεταφυσική, που ο Χρήστος Παλλαντζάς καταφέρνει να μεταδώσει μέσω των καμβάδων του με τον πιο ελκυστικό – σε πρώτη εντύπωση – αλλά και εμφατικά εσωτερικό – σε δεύτερη, πιο ουσιαστική “ανάγνωση” – τρόπο ή, αλλιώς, με ύφος Vivace, ma non troppo!»

Τέλος καλοκαιριού (Φωτογραφία Katoufas brothers)

Χρήστος Παλλαντζάς “Vivace ma non troppo”

Ατομική έκθεση ζωγραφικής

Γκαλερί Ακρόπρωρο Παλιό Λιμάνι Σπέτσες

Διάρκεια έκθεσης : Ως Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου