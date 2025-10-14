Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ως επίσημος διοργανωτής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ανέβαλε την ψηφοφορία σχετικά με το αν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς (2026).

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένες χώρες που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της EBU: «Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, το εκτελεστικό συμβούλιο της EBU (στη συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου) συμφώνησε ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για μια ανοιχτή και διά ζώσης συζήτηση μεταξύ των μελών σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026. Γι’ αυτό και οδηγηθήκαμε στην ακύρωση της προγραμματισμένης για τον Νοέμβριο διαδικτυακής συνεδρίασης».

«Κατά συνέπεια, το συμβούλιο αποφάσισε να εντάξει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της τακτικής χειμερινής γενικής συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο διά ζώσης, αντί να οργανώσει μια έκτακτη συνεδρίαση νωρίτερα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η EBU είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι θα προσκαλέσει 68 χώρες-μέλη να εκφράσουν τη θέση τους σχετικά με το αν το Ισραήλ θα πρέπει να συμμετάσχει, σε γενική συνέλευση που επρόκειτο να διεξαχθεί τον Νοέμβριο.

Οι Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία και Κάτω Χώρες έχουν δηλώσει ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του διαγωνισμού της επόμενης χρονιάς, εφόσον το Ισραήλ συμμετάσχει.

Με πληροφορίες από BBC