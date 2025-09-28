Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, η Φλόρενς Γουέλτς , τραγουδίστρια και frontwoman των «Florence and the Machine», αποκάλυψε πως το 2023 βρέθηκε αντιμέτωπη με τον θάνατο εξαιτίας εξωμήτριας κύησης, η οποία οδήγησε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Οι αφόρητοι πόνοι και η δύσκολη απώλεια

Η 39χρονη καλλιτέχνιδα χαρακτήρισε την εμπειρία «καταστροφική», σημειώνοντας: «Η στιγμή που πλησίασα περισσότερο στη δημιουργία ζωής ήταν ταυτόχρονα και η στιγμή που πλησίασα περισσότερο στον θάνατο».

Η εγκυμοσύνη ήρθε σε ηλικία 37 ετών, όμως την ημέρα που θα εμφανιζόταν στο Cornwall Music Festival, ένιωσε έντονους πόνους, αιμορραγία και ακραία αδυναμία. Παρ’ όλα αυτά, ολοκλήρωσε τη συναυλία και αμέσως μετά επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου διαγνώστηκε με ρήξη σάλπιγγας και εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία. «Είχα αίμα στην κοιλιά μου όσο ένα κουτί κόκα-κόλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε το σοκ και τον φόβο της: «Ήθελα απλώς να τρέξω. Ήταν ζωώδες ένστικτο. Αλλά φυσικά δεν μπορούσα να πάω πουθενά».

Η κατάσταση ήταν τόσο κρίσιμη που, όπως παραδέχτηκε, αν είχε ταξιδέψει με αεροπλάνο εκείνη τη μέρα, πιθανότατα δεν θα είχε επιβιώσει: «Αν είχα επιβιβαστεί σε εκείνο το αεροπλάνο, θα είχα κατέβει με φορείο. Ή και χειρότερα».

Για αρκετό καιρό, οι λεπτομέρειες του περιστατικού κρατήθηκαν μακριά από τη δημοσιότητα, καθώς η αρχική αιτιολογία για την ακύρωση συναυλιών ήταν «τραυματισμός στο πόδι». Όπως εξομολογήθηκε, τότε δεν ένιωθε έτοιμη να μοιραστεί την αλήθεια.

Η Γουέλς μίλησε επίσης για το βαθύ τραύμα της απώλειας του μωρού, θυμίζοντας πως και σε προηγούμενη αποβολή είχε νιώσει ότι ήταν «κομμάτι της εγκυμοσύνης». Όπως σημείωσε, αν και οι περισσότερες αποβολές δεν είναι απειλητικές για τη ζωή, η συναισθηματική τους επίδραση είναι βαθιά και παραμένει έντονα οδυνηρή.