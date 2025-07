Με σήμα κατατεθέν το επιβλητικό παρουσιαστικό, τις φουτουριστικές μεταμορφώσεις και την αυθεντική ενέργεια, κάθε εμφάνισή της γίνεται μια ιεροτελεστία χωρίς όρια: φύλου, ηλικίας, στυλ, μουσικού είδους ή ερμηνευτικής νόρμας. Από τις πιο εμβληματικές της στιγμές – όπως το εμβληματικό “Slave to the Rhythm” ενώ κάνει hula hoop επί σκηνής χωρίς να χάνει νότα – μέχρι τις πιο προσωπικές, η Jones μετατρέπει τη σκηνή σε τελεστήριο, το σώμα της σε καμβά και το κοινό σε συμμετέχοντες ενός ηλεκτρισμένου δρώμενου.

Από το πρώτο της άλμπουμ Portfolio (1977) μέχρι τα Nightclubbing, Warm Leatherette, Slave to the Rhythm και το εμβληματικό Island Life, η Jones έγραψε ιστορία με τον ήχο, το ύφος και τη σκηνική της παρουσία. Τα κομμάτια “Pull Up to the Bumper”, “Private Life“, “La Vie en Rose“, “Demolition Man” και “My Jamaican Guy” έχουν γίνει διαχρονικά σημεία αναφοράς , ενώ η βαθιά, θεατρική της ερμηνεία και η επιβλητική της εικόνα επηρέασαν γενιές καλλιτεχνών – από τη Lady Gaga και τη Rihanna μέχρι τους LCD Soundsystem και τη Madonna.

Grace Jones: ΄Αγνωστες πτυχές της ιέρειας της πρόκλησης που έρχεται στην Ελλάδα

Η Grace Jones που έρχεται στην Ελλάδα για να τραγουδήσει στη σκηνή του Λόφου της Σάνης το Σάββατο 2 Αυγούστου δεν είναι απλώς μια σταρ· είναι ένα καλλιτεχνικό σύμπαν από μόνη της. Τραγουδίστρια, ηθοποιός, μοντέλο, fashion icon και περφόρμερ, η Jones έχει κατακτήσει κάθε σκηνή στην οποία εμφανίστηκε — από τα εξώφυλλα της Vogue και τις πασαρέλες του Yves Saint Laurent μέχρι τα clubs της Νέας Υόρκης και τις ταινίες του Χόλιγουντ. Με καταγωγή από την Τζαμάικα και διαδρομή που την έφερε στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι και στα θρυλικά Compass Point Studios στις Μπαχάμες, έχει συνδέσει το όνομά της με ένα μοναδικό υβρίδιο ήχου: μια εκρηκτική μίξη disco, reggae, funk, new wave και art-pop.

Υπάρχουν εμφανίσεις που γίνονται συναυλίες. Άλλες που γίνονται εμπειρίες. Κι έπειτα, υπάρχουν και εκείνες που γράφουν ιστορία. Τέτοια θα είναι, όπως υπόσχονται οι διοργανωτές, η νύχτα του Σαββάτου 2 Αυγούστου στον Λόφο της Σάνης, όταν το Sani Festival θα υποδεχτεί μια καλλιτέχνιδα που δεν ανήκει σε καμία κατηγορία : τη μία και μοναδική Grace Jones.

https://www.youtube.com/watch?v=nIN3IE3DHqc

Μπροστά από την εποχή της, τόλμησε να ενσαρκώσει τον ανδρόγυνο αισθησιασμό, να σπάσει τα όρια φύλου και φυλής, και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του σώματος με την τέχνη. Η συνεργασία της με τον Jean-Paul Goude στο εικονικό εξώφυλλο του Island Life ή οι avant-garde εμφανίσεις της στις συναυλίες της την καθιστούν performer αλλά και ζωντανό έργο τέχνης.

https://www.youtube.com/watch?v=CdJiIP3KQfo

Η καλλιτέχνιδα-μύθος και το backstage της ακρίβειας

Πίσω από τον θρύλο, όμως, κρύβεται και μια αφοσιωμένη επαγγελματίας: Το καμαρίνι της φιλοξενεί σαμπάνια, σασίμι και δεκάδες στρείδια πάνω σε πάγο – αλλά η ίδια επιμένει να τα ανοίγει μόνη της. Η λίστα απαιτήσεων είναι αυστηρή. Το ίδιο και η αισθητική της. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Και, ταυτόχρονα, όλα μοιάζουν να συμβαίνουν αυθόρμητα.

Η εικόνα της: Ενα κούρεμα, μια εποχή

Το flat-top hairstyle στο εξώφυλλο του Nightclubbing δεν σχεδιάστηκε. Ένα βράδυ, κάλεσε από το παράθυρο τον γείτονά της και κομμωτή, Christiaan Houtenbos, να της "καθαρίσει λίγο τα μαλλιά". Το αποτέλεσμα έγινε οπτικό σύμβολο των '80s και ολόκληρης της αισθητικής εποχής της.

Η Grace Jones δεν είναι προϊόν αισθητικής σύλληψης – είναι αποτέλεσμα ζωής. «Δεν είμαι κολακευμένη», έχει πει για όσους εμπνεύστηκαν από το στυλ και την εικόνα της. «Είμαι μοναδική γιατί έχω χτιστεί μέσα από τα δικά μου τραύματα, τις δικές μου χαρές, την προσωπική μου αλήθεια.» Σε έναν κόσμο γεμάτο αντίγραφα, εκείνη παραμένει το αυθεντικό πρωτότυπο. Και δεν το διαπραγματεύεται.



Δεν ανήκει πουθενά – γι' αυτό είναι παντού

Η ίδια λέει πως δεν πλούτισε από τις δημιουργίες της. «Έχουν κερδίσει τόσα από αυτά που με αντέγραψαν, που ο κόσμος νομίζει πως τα έκανα κι εγώ για τα λεφτά. Αλλά εγώ τα έκανα για την πρόκληση. Γιατί έτσι είμαι». Κι αυτό είναι το μόνο αληθινό: η Grace Jones είναι έτσι – και δεν γίνεται αλλιώς.

Info:

Grace Jones

Σάββατο 2 Αυγούστου 2025

Sani Festival – Λόφος Σάνης

Προπώληση εισιτηρίων: more.com