Με τον τίτλο «Ήχος της Σιωπής» θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία της σκηνοθέτριας Joyce Nashawati, η οποία θα είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία της ηγουμένης – serial killer Μαριάμ Σουλακιώτη, γνωστής ως «Γυναίκα Ρασπούτιν».

Πρόκειται για ένα γοτθικό θρίλερ, στα αγγλικά, με μερικούς ελληνικούς διαλόγους. Τα γυρίσματα της ταινίας, η οποία αποτελεί το δεύτερο μεγάλου μήκους έργο της Nashawati, μετά το «Blind Sun», που προβλήθηκε στα φεστιβάλ του Τορόντο και του Σίτζες, έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα. Η Millie Brady («I See Buildings Fall Like Lightning») και η Έλσα Λεκάκου («Killerwood») ηγούνται του καστ.

Η ιστορία εξελίσσεται στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 και αντλεί έμπνευση από την πραγματική δράση της Σουλακιώτη, μιας από τις πιο διαβόητες δολοφόνους του 20ού αιώνα. Η πλοκή ακολουθεί την Άλις, μια Αμερικανίδα χίπισσα που γνωρίζει τη Χριστίνα σε μια απομονωμένη παραλία.

Μετά από αστυνομική έφοδο, οι δύο κοπέλες δραπετεύουν, όμως η Χριστίνα τραυματίζεται. Αναζητώντας βοήθεια, καταλήγουν σε ένα μοναστήρι που αποδεικνύεται η βάση μιας φονικής αίρεσης υπό την καθοδήγηση μιας αδίστακτης ηγουμένης.

Gothic Horror Film 'Sound of Silence' About True Story of Mass-Murdering Nuns Hits AFM With Playtime (EXCLUSIVE) https://t.co/cfDSzMzZSR — Variety (@Variety) November 12, 2025

Η σκηνοθέτρια δήλωσε ότι το σενάριο είναι σοκαριστικό και καθηλωτικό, ειδικά επειδή βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Εντυπωσιάστηκε από την ιστορία της Σουλακιώτη, που φέρεται να «εξάγνιζε» εκατοντάδες πιστούς με βίαιες πρακτικές, ενώ η μονή βρισκόταν κοντά στον τόπο όπου μεγάλωσε.

Στόχος της είναι να προσφέρει μια έντονη συναισθηματική εμπειρία, καθώς το κοινό παρακολουθεί δύο νεαρά κορίτσια να προσπαθούν να επιβιώσουν όταν η πραγματικότητα γύρω τους καταρρέει.

Η παραγωγός της Pan Cinéma, Thomas Jacquey, τόνισε ότι είναι η πρώτη τους ταινία τρόμου και φιλοδοξεί να γίνει «νέο cult horror classic».

Η εταιρεία Playtime, μέλος του Vuelta Group, ανέλαβε τις διεθνείς πωλήσεις του πρότζεκτ. Την παραγωγή υπογράφει η Pan Cinéma, σε συνεργασία με την Giant Steps Production, ενώ συμπαραγωγοί είναι η Anti-Worlds (Ηνωμένο Βασίλειο), η Blonde Audiovisual (Ελλάδα) και η Abbout Productions (Λίβανος).

Σημαντικά μέλη της ομάδας περιλαμβάνουν τον διευθυντή φωτογραφίας Jonathan Ricquebourg («The Ice Tower», «The Taste of Things») και τη συνθέτρια Fatima Al Qadiri («The Stranger», «Atlantics»).

Ποια ήταν η Μαριάμ Σουλακιώτη

Η Μαριάμ Σουλακιώτη ήταν Ελληνίδα παλαιοημερολογίτισσα μοναχή, ηγούμενη της Μονής Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσας, καταδικασμένη κατά συρροή δολοφόνος και απατεώνισσα, η οποία έδρασε μεταξύ 1939 και 1950. Γεννήθηκε περίπου το 1883 στην Κερατέα Αττικής και ελάχιστες πληροφορίες είναι γνωστές για τη ζωή της πριν γίνει μοναχή, εκτός από το ότι ήταν εργάτρια σε εργοστάσιο.

Η Μαριάμ Σουλακιώτη ξεκίνησε ως μοναχή της κανονικής Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά μετά το 1924 προσχώρησε στους Παλαιοημερολογίτες και έγινε στενή συνεργάτιδα του Επισκόπου Ματθαίου, τον οποίο πολλοί θεωρούσαν σε σχίσμα. Μαζί του και με άλλες μοναχές ίδρυσε το 1927 τη Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιάτρισσας.

https://twitter.com/archeohistories/status/1980920665206358507

Αν και επίσημα έγινε ηγουμένη το 1950, ουσιαστικά διοικούσε τη μονή από το 1939, καθώς η υγεία του Ματθαίου επιδεινωνόταν. Με την πάροδο των χρόνων η επιρροή της μεγάλωσε και, μετά τον θάνατό του, τον διαδέχθηκε πλήρως στην ηγεσία της μονής.

Τα εγκλήματα, η σύλληψη και η φυλάκιση

Η Μαριάμ Σουλακιώτη κατηγορήθηκε ότι προσέγγιζε πλούσιες γυναίκες, τις έπειθε να ενταχθούν στη μονή και στη συνέχεια τις βασάνιζε ώστε να δωρίσουν την περιουσία τους, την οποία καταχραζόταν. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να δολοφονούσε τα θύματά της. Από το 1940, έχοντας πλήρη έλεγχο της μονής, έστελνε μοναχές σε όλη τη χώρα για να προσεγγίσουν εύπορες γυναίκες.

Κατά τη σύλληψή της είχε συγκεντρώσει εκατοντάδες ακίνητα, καθώς και χρυσό και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Αρχικά της απαγγέλθηκαν ήπιες κατηγορίες, αλλά σύντομα το κατηγορητήριο εμπλουτίστηκε με σοβαρά εγκλήματα, όπως ανθρωποκτονίες, απάτη, πλαστογραφία, εκβιασμός και βασανιστήρια. Η Σουλακιώτη αρνήθηκε τα πάντα μέχρι το τέλος.

Καταδικάστηκε σε τρεις δίκες μεταξύ 1951 και 1953, λαμβάνοντας συνολικές ποινές άνω των δεκατεσσάρων ετών. Πέθανε στις φυλακές Αβέρωφ το 1954, σε ηλικία 71 ετών. Ο αριθμός των θυμάτων της αμφισβητείται, με μερικές επίσημες καταθέσεις να αναφέρουν 27 δολοφονίες και 150 θανάτους από αμέλεια, ενώ άλλες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον αριθμό σε πάνω από 500.

(Με πληροφορίες από Variety)

