Μεγάλη αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη και ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ, Κυριάκου Μορταράκου εγκαινιάζεται σήμερα, 27 Νοεμβρίου, στα δύο κτίρια της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο.

Την έκθεση διοργανώνει η ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΕΣ με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και επιμελείται η Κατερίνα Κοσκινά, Δρ. Ιστορίας της τέχνης και Μουσειολόγος.

Κατερίνα Κοσκινά – Κυριάκος Μορταράκος

Περισσότερα από 150 έργα, διαρθρωμένα σε θεματικές ενότητες, εκκινώντας από την περίοδο σπουδών του καλλιτέχνη στην ΑΣΚΤ και καλύπτοντας όλες τις περιόδους της καλλιτεχνικής του παραγωγής, περιλαμβάνει η αναδρομική έκθεση.

Επιπλέον, παρουσιάζονται αρχειακό υλικό (έντυπο, ψηφιακό, αναλογικό), εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα, όπως και ένα video-πορτραίτο του καλλιτέχνη που δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση.

ΩΡΑ ΠΙΣΩ, 120Χ100

Μετά την Αθήνα, η έκθεση προγραμματίζεται να παρουσιασθεί το καλοκαίρι του 2026 και στη Θεσσαλονίκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη-Casa Bianca.

«Τα έργα του λειτουργούν ως σελίδες ενός προσωπικού ημερολογίου»

Όπως γράφει η επιμελήτρια της έκθεσης: «Η τέχνη του Κυριάκου Μορταράκου αρθρώνεται ως ένα ιδιότυπο, προσωπικό εικαστικό σύμπαν, όπου ο γραπτός λόγος συχνά υποκαθιστά την εικόνα. Χαρακτηρίζεται δε, για τη διακριτική αλλά στιβαρή παρουσία μιας υλικότητας που ενισχύει την οπτική αφήγηση. Με μιαν προκλητική αφαίρεση της ζωγραφικής αφήγησης και την ένταξη στη ζωγραφική επιφάνεια «χειρόγραφων» σημειώσεων και αριθμών και αντικειμένων, θίγει ζητήματα υπαρξιακά, όπως ο χρόνος, η υπόμνηση, η απώλεια, η φθορά, αλλά και καλλιτεχνικά, όπως είναι οι πρακτικές αναπαράστασης, το πεδίο, ο ρόλος και ο λόγος της ζωγραφικής σήμερα. Το πλαστικό ιδίωμα του Κυριάκου Μορταράκου διαμορφώνεται από την αξιοποίηση ως εκφραστικών μέσων, πέραν του χρώματος και των αντικειμένων που ενίοτε επικολλά ή ενθέτει στη ζωγραφική επιφάνεια, και της γραφής, της διαγραφής και της μουτζούρας. Τα έργα του λειτουργούν ως σελίδες ενός προσωπικού ημερολογίου. Ως ένα κοινοποιημένο ιδιωτικό αρχείο μνήμης, όπου η αποτύπωση -με εικαστικό και γραπτό λόγο- μιας προσωπικής ανάμνησης, ενός ίχνους, μιας στιγμής, μιας ημέρας ή μιας σκέψης έχουν καίριο ρόλο. Η εμμονή σε μια αφηγηματική ζωγραφική, με αντικατάσταση, ωστόσο, μέρους της εικόνας από το γραπτό λόγο, η δομή της σύνθεσης, με αναφορές σε εσωτερικά αρχιτεκτονικών χώρων και κατασκευές, η ανάγλυφη, σχεδόν τρισδιάστατη χρήση του χρώματος, οι προσωπικές σημειώσεις, τα γράμματα και οι αριθμοί, προβεβλημένα εξ ίσου με τα ζωγραφισμένα αντικείμενα-σύμβολα, προσδίδουν στους πίνακες ιδιαίτερο, μυστηριακό και αλληγορικό χαρακτήρα. Μετατρέπονται σε εργαλεία εσωτερικών αναζητήσεων και φορείς νοημάτων και συναισθημάτων».

ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΠΤΥΧΟ, 180Χ320 ΕΚ., ΛΑΔΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ, 2016

Λίγα λόγια για τον Κυριάκο Μορταράκο

Ο Κυριάκος Μορταράκος (Αθήνα, 1948) σπούδασε ζωγραφική, νωπογραφία και σκηνογραφία στην ΑΣΚΤ με τους Ι. Μόραλη, Β. Βασιλειάδη και τον Κ. Ξυνόπουλο. Από το 2005 έως το 2015 υπήρξε τακτικός καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και από το 2015 είναι ομότιμος καθηγητής. Έχει παρουσιάσει είκοσι ατομικές εκθέσεις σε ιστορικούς χώρους τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως η γκαλερί Ζυγός, στην Ουάσιγκτον D.C. και η γκαλερί Νέες Μορφές και Ζουμπουλάκη στην Αθήνα. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα και μουσεία, όπως στο Μουσείο Μπενάκη, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, σε Δημοτικές Πινακοθήκες, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη, στο Artist Guild Center for Creative Arts στην Σανγκάη, στην Arad biennial της Ρουμανίας, και την Kunstverein Kunsthalle στο Βερολίνο. Έργα του βρίσκονται σε συλλογές δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων και μουσείων όπως, μεταξύ άλλων η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ), το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης στη Ρόδο στην Ελλάδα, αλλά και μεγάλων ιδιωτικών συλλογών στο εξωτερικό, όπως της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας στην Γερμανία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ, 100Χ80 ΕΚ., ΛΑΔΙ ΣΕ ΚΑΜΒΑ, 2023

Info

Κυριάκος Μορταράκος – «Αναδρομή»

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Μεταξουργείο

Εγκαίνια: 27 Νοεμβρίου, 19.00 -21.45

Διάρκεια έκθεσης: 27 Νοεμβρίου 2025 – 25 Ιανουαρίου 2026



Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων:

Λεωνίδου και Μυλλέρου, Πλατεία Αυδή,

Στάση Μετρό: Μεταξουργείο

Τηλέφωνα: 210-5202420, 210-3243023

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 11:00-19:00, Κυριακή 10:00 – 16:00, Δευτέρα κλειστά

Η είσοδος στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων είναι δωρεάν.