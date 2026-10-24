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Το έργο διαθέτει προϋπολογισμό άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και το υπουργείο Πολιτισμού.

Οι προγραμματισμένες εργασίες περιλαμβάνουν τη στατική ενίσχυση του κτιρίου, την αποκατάσταση των όψεων, τον εκσυγχρονισμό της σκηνής και τη διασύνδεση με το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης.

Η παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση εκτεταμένων φθορών και αλλοιώσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ και την αναβάθμιση των υποδομών του εμβληματικού νεοκλασικού μνημείου.

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Έπειτα από 155 χρόνια, όταν δηλαδή ξεκίνησαν το 1871 οι εργασίες κατασκευής του ιστορικού θεάτρου «Απόλλων» της Πάτρας, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την αποκατάστασή του και τη λειτουργική επανάχρησή του, μετά την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 20.839.903,00 ευρώ και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ και από πόρους του υπουργείου Πολιτισμού, με περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

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Όπως προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» του υπουργείου Πολιτισμού, το έργο αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου «Απόλλων» ως νεώτερο μνημείο ιδιαίτερα συνδεδεμένο με την ιστορική μνήμη των κατοίκων της Πάτρας και επιτελείται η λειτουργική επανάχρησή του ως ενεργή, σύγχρονη θεατρική σκηνή και ως χώρος συναυλιών και μουσική σκηνή της πόλης, διότι παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, λόγω της χρήσης του και σημαντικές αλλοιώσεις από προηγούμενες φάσεις επισκευών και αναδιαρρυθμίσεων (περίοδος 1956 έως 1970) κατά τις οποίες κατασκευάστηκαν στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου, θα πραγματοποιηθούν μία σειρά από εργασίες, τόσο στο ιστορικό κτίριο, όσο και στο γειτονικό Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, όπως:

*Αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων με καθαρισμούς, επισκευές ρηγματώσεων και νέους χρωματισμούς

*Αποξήλωση υφιστάμενων επιχρισμάτων, έλεγχος και ενίσχυση της τοιχοποιίας και εφαρμογή νέων

*Αντικατάσταση των υφιστάμενων στεγών με τροποποίηση – επαναφορά της γεωμετρίας της στέγης του πύργου σκηνής και εφαρμογή νέας στέγης με ξύλινους φορείς και επικάλυψη κεραμιδιών.

*Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων σύμφωνα με την αρχική μορφή του θεάτρου

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*Επεμβάσεις ενίσχυσης για λόγους στατικής επάρκειας του θεάτρου και του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης.

*Πρόβλεψη για προσβάσεις ΑμεΑ των χώρων του θεάτρου

*Δημιουργία ενιαίου εσωτερικού διαδρόμου για τη σύνδεση του θεάτρου με το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, στο οποίο διαμορφώνεται το φουαγιέ του θεάτρου και χώρος εισιτηρίων – πληροφοριών

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*Αναδιαμόρφωση και επέκταση χώρου καμαρινιών

*Χώροι ελέγχου συστημάτων σκηνής με γραφείο τεχνικών, χώρους μηχανισμών και εξώστες ελέγχου. *Χώροι κυκλοφορίας συντελεστών και προσωπικού στο παρασκήνιο και υποσκήνιο του θεάτρου με ειδικούς ανελκυστήρες και κλιμακοστάσια

*Αποκατάσταση χώρου ορχήστρας στην ίδια θέση με την αρχική

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*Διοικητικοί χώροι με γραφεία προσωπικού και γραφείο συντήρησης

*Βοηθητικοί χώροι που περιλαμβάνουν αποθηκευτικούς χώρους, για λοιπό εξοπλισμό εκτός των σκηνικών και ειδών καθαριότητας

*Νέοι χώροι υγιεινής κοινού, ΑμεΑ, συντελεστών και προσωπικού

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*Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών χώρων σε περιοχές που δεν αλλοιώνουν την εικόνα του μνημείου, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποσταθμό ΔΕΗ, δεξαμενή πυρόσβεσης και μηχανοστάσιο, κλιματιστικές μονάδες και αντλία θερμότητας.

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Ακόμη, οι εργασίες περιλαμβάνουν εγκατάσταση νέας, σύγχρονων προδιαγραφών, σκηνής θεάτρου, νέο θεατρικό φωτισμό, θέσεις θεατών στην πλατεία με νέα διάταξη καθισμάτων και τοποθέτηση νέου ανελκυστήρα κοινού.

Το δημοτικό θέατρο «Απόλλων», που είναι μικρογραφία τη Σκάλας του Μιλάνο, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου και αποτελεί σημείο αναφοράς της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Ανεγέρθηκε σε σχέδια του Γερμανού αρχιτέκτονα, Eρνέστου Τσίλλερ και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Οι εργασίες κατασκευής του ξεκίνησαν, όπως προαναφέρθηκε, το 1871, και η πρώτη παράσταση πραγματοποιήθηκε πριν από 154 χρόνια, στις 10 Οκτωβρίου του 1872.

Το θέατρο έχει χαρακτηριστεί από το υπουργείο Πολιτισμού, ως «οίκημα χρήζον ειδικής προστασίας» και αποτελεί τη μόνιμη στέγη του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Πάτρας, φιλοξενώντας ταυτόχρονα συναυλίες και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

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Στο μεταξύ, με αφορμή την προκήρυξη του διαγωνισμού ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι «το θέατρο ‘Απόλλων’ αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας, ένα μνημείο που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν της, αλλά και στο μέλλον της» και συμπλήρωσε: «Είναι ένα κομμάτι της ψυχής της Πάτρας και η θέση του είναι ξανά στο επίκεντρο της πολιτιστικής της ζωής».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η προκήρυξη του διαγωνισμού, από το υπουργείο Πολιτισμού, για την αποκατάσταση του ιστορικού θεάτρου ‘Απόλλων’ αποτελεί δικαίωση της πόλης μας που θέλει να ξαναδεί το στολίδι της ζωντανό και λειτουργικό», προσθέτοντας ότι «είναι το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης, επίμονης και συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή ήδη από το 2015, με την προσπάθεια ένταξης του έργου στο τότε ΕΣΠΑ 2014-2020».