Συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Πολιτισμού του Ουζμπεκιστάν Ozodbek Nazarbekov είχε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO που λαμβάνει χώρα στη Σαμαρκάνδη.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο υπουργός Πολιτισμού του Ουζμπεκιστάν σημείωσε πως η χώρα του ανεπιφύλακτα στηρίζει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, τονίζοντας ότι οι ιστορικοί δεσμοί που συνδέουν τις δύο χώρες είναι παρακατάθηκη αλλά και έναυσμα για την περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση των διμερών πολιτιστικών σχέσεων τους.

Συμφωνήθηκε να υπογραφεί, κατά το προσεχές διάστημα, η ανανέωση του Μνημονίου για Συνεργασία στους τομείς Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Επιστήμης, για τα έτη 2026-2028. Το νέο Μνημόνιο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις, τόσο για την πολιτιστική κληρονομιά, όσο και για τη σύγχρονη δημιουργία.

Επιπλέον αυτού, η Λίνα Μενδώνη πρότεινε να υπογραφεί, σε συνέχεια και της επικείμενης επίσκεψης -εντός Δεκεμβρίου 2025- του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα του Ουζμπεκιστάν στην Αθήνα, συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών από την παράνομη διακίνηση, ένα πρόβλημα το οποίο οι δύο χώρες έχουν υποστεί και ως εκ τούτου υποστηρίζουν κοινές θέσεις.

Ο Ozodbek Nazarbekov πρότεινε την ανταλλαγή ελληνικών και ουζμπεκικών καλλιτεχνικών σχημάτων στα φεστιβάλ των δύο χωρών, καθώς και την πραγματοποίηση ελληνικής και ουζμπεκικής πολιτιστικής εβδομάδας στην Τασκένδη ή Μπουχάρα και αντίστοιχα στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Επεσήμανε πως ο γάμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Ρωξάννη, προερχόμενη από το σημερινό Ουζμπεκιστάν, μπορεί να αποτελέσει τη βασική έμπνευση για τη δημιουργία μιας σύγχρονης κοινής κινηματογραφικής παραγωγής.

Η Λίνα Μενδώνη πρότεινε την πραγματοποίηση κοινών αρχαιολογικών ερευνών σε θέσεις του Ουζμπεκιστάν με καταγεγραμμένη την παρουσία των Μακεδόνων, προκειμένου να αποκαλυφθούν ίχνη του κοινού παρελθόντος των δύο χωρών. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν τα ανωτέρω να υπαχθούν στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεργασίας. Η υπουργός Πολιτισμού κάλεσε τον ομόλογό της να επισκεφθεί επισήμως την Ελλάδα κατά το προσεχές διάστημα.

Η Λίνα Μενδώνη με την Gayane Umer, πρόεδρο του Ιδρύματος Τέχνης και Πολιτισμού του Ουζμπεκιστάν

Η Λίνα Μενδώνη είχε, επίσης, συνάντηση εργασίας με την Gayane Umerova, πρόεδρο του Ιδρύματος Τέχνης και Πολιτισμού του Ουζμπεκιστάν, επικεφαλής του Τμήματος Δημιουργικής Οικονομίας και Τουρισμού του Προέδρου του Ουζμπεκιστάν και πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής UNESCO για τη χώρα της. Με την Gayane Umerova η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προοπτική ανταλλαγής εκθέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η πρόεδρος του Ιδρύματος Τέχνης και Πολιτισμού εξέφρασε την ισχυρή βούληση της χώρας της για ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων των δύο χωρών και ιδιαίτερα τη βούληση για τη διοργάνωση ελληνικών εκθέσεων στο Ουζμπεκιστάν ή την συμμετοχή ελληνικών μουσείων σε κοινές εκθεσιακές πρωτοβουλίες.

Η υπουργός Πολιτισμού πρότεινε την παρουσίαση της εξαιρετικά επιτυχημένης περιοδεύουσας έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου» στο Ουζμπεκιστάν, καθώς και τη διοργάνωση κοινών εκθέσεων σύγχρονου πολιτισμού, εμπνεόμενες από το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα των δύο χωρών. Συζητήθηκε, επίσης, η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεργασία μεταξύ των Οργανισμών και των φορέων των δύο χωρών, που εστιάζουν στις παραδοσιακές τέχνες και την χειροτεχνία, όπως, για παράδειγμα, τα γνωστά υφαντά της Μπουχάρα.