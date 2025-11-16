Ένα ζευγάρι μες στη νύχτα. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» λέει εκείνη. «Δεν μπορεί να αναπνεύσει» επαναλαμβάνει εκείνος. Ορμούν στο αυτοκίνητο και τρέχουν για το νοσοκομείο. Το έργο μάς γραπώνει ήδη από τις πρώτες φράσεις.

Θέαμα και ακρόαμα αιφνιδιαστικής τρυφερότητας, έντασης, χιούμορ και συγκίνησης, «Ο Χορός των εραστών» απέσπασε διθυραμβικές κριτικές την περασμένη σεζόν και φέτος επαναλαμβάνεται στη Μικρή Σκηνή της Στέγης από 4 Δεκεμβρίου 2025 έως 18 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο του τρίπτυχου αφιερώματος της Στέγης στον Tiago Rodrigues.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν και δημιουργός του «Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες», που παρουσιάστηκε το 2023 στη Στέγη, ο Τιάγκο Ροντρίγκες σκηνοθετεί, σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού θεάτρου Αργυρώ Χιώτη, τους Νίκο Καραθάνο και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου.

«Ο Χορός των εραστών» έχει τη μορφή φούγκας και την ισχύ μεγάλου ερωτικού ποιήματος -και για τα όσα λέγονται και για το πώς λέγονται. Γιατί, χάρη στις πολύ συγκεκριμένες επαναλήψεις, παραλλαγές και παρηχήσεις των δύο παράλληλων μονολόγων, οι φωνές των δύο ερμηνευτών του ηχούν σαν μία. Μιλούν σαν να ακολουθούν ο ένας την ανάσα και το καρδιοχτύπι του άλλου. Έτσι, μας αφηγούνται τις ελαφρώς διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας αγάπης τους.

Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο του Τιάγκο Ροντρίγκες, το πιο αυτοβιογραφικό, το οποίο ξεκίνησε να γράφει το 2006 και ολοκλήρωσε το 2020. Ο Ροντρίγκες ανέφερε το 2020: «Επανεξετάζοντας τους χαρακτήρες μου και το τι έχουν ζήσει, είναι σαν να επανεξετάζω την πορεία του θεάτρου μου από τότε που ξεκίνησα να γράφω. Οι χαρακτήρες θα είναι ακόμα ερωτευμένοι; Ο νέος άντρας που ήμουν τότε, που τόλμησε να γράψει αυτό το έργο, θα έχει την ίδια ανάγκη να κάνει θέατρο; Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να ακούσω την απάντηση, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω την ερώτηση».

Οι πρωταγωνιστικοί του χαρακτήρες δεν είναι οικογένεια μόνο επειδή είναι παντρεμένοι, αλλά γιατί ζουν με το πάθος εκείνων που διαλέγουν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα από την αρχή, κόντρα στον χρόνο και τη φθορά. «Ο Χορός των εραστών» μας παρασύρει στην καρδιά της σχέσης δύο ανθρώπων, την ώρα που αναμετρώνται με μια οριακή εμπειρία ζωής και θανάτου. Κι από εκεί, στην πορεία της κοινής ζωής τους, ενός «μαζί για πάντα».

Οι κριτικές στον γαλλόφωνο Τύπο υπήρξαν διθυραμβικές: «Ένα κόσμημα χάρης και λεπτότητας, καλοδουλεμένο και, συγχρόνως, απλό στην εμφάνιση» (“Le Monde”). «Σε αυτό το πρώιμο έργο του Τιάγκο Ροντρίγκες […] δύο ηθοποιοί αφηγούνται εν χορώ την ιστορία ενός ζευγαριού με μια αριστοτεχνική ροή, σχεδόν σε απόλυτη αρμονία» (Anne Diatkine, “Libération”, 17/10/2022). «Υπάρχει αυτό που βιώνεται και αυτό που λέγεται για αυτό που βιώνεται. Ο σκηνοθέτης αξιοποιεί συνεχώς αυτό το διπλό επίπεδο στον Χορό των εραστών, [που είναι] ένα συγκλονιστικό ντουέτο» (Marie-Pierre Genecand, “Le Temps”, 6/10/2023).

Το κείμενο του έργου, σε μετάφραση από τα πορτογαλικά της Μαρίας Παπαδήμα, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις της Στέγης και διατίθεται στο Onassis Shop και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Συντελεστές

Μετάφραση στα ελληνικά: Μαρία Παπαδήμα

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Tiago Rodrigues

Ερμηνεύουν οι: Νίκος Καραθάνος και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Καλλιτεχνική Συνεργάτρια: Αργυρώ Χιώτη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Rui Monteiro

Καλλιτεχνική Βοηθός, Σκηνικά & Κοστούμια: Magda Bizarro

Βοηθός Σχεδιασμού Σκηνικών & Κοστουμιών: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

Μικρή Σκηνή

Από 4 Δεκεμβρίου 2025έως 18 Ιανουαρίου 2026

Πέμπτη έως Σάββατο στις 21:00, Κυριακή ματινέ στις 17:00

Διάρκεια: 50 λεπτά

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 28 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς: 22,40 €

Ανεργίας: 19,60 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ :10 €

Η παράσταση είναι στα ελληνικά χωρίς αγγλικούς υπέρτιτλους.

Η παράσταση δεν είναι κατάλληλη για άτομα με αλλεργία στο χώμα: η σκηνή είναι καλυμμένη με χώμα που μπορεί να αφήνει πούδρα και ελαφριά μυρωδιά στον χώρο.

Τον Ιανουάριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μετά τις παραστάσεις στη Στέγη, O Χορός των Εραστών ανεβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 22 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026.