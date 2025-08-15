Οι Αμερικανοί γίγαντες του thrash metal, Megadeth, ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται και ότι το επερχόμενο άλμπουμ τους θα είναι το τελευταίο τους ενώ έκαναν γνωστό ότι θα ξεκινήσουν επίσης μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία το 2026.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί μουσικοί που έχουν φτάσει στο τέλος της καριέρας τους, είτε τυχαία είτε σκόπιμα», δήλωσε ο ιδρυτής και frontman των Megadeth, Dave Mustaine, σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη. «Οι περισσότεροι από αυτούς δεν καταφέρνουν να φύγουν με τους δικούς τους όρους και αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρίσκομαι στη ζωή μου αυτή τη στιγμή».

«Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχω αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές και το πιο δύσκολο κομμάτι από όλο αυτό είναι να τους αποχαιρετήσω».

Ο Mustaine και το συγκρότημα δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει τον τίτλο του τελικού άλμπουμ, την ημερομηνία κυκλοφορίας ή τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του συγκροτήματος, αλλά κοινοποίησαν ένα βίντεο με τα δυσάρεστα νέα.

Ο frontman είπε ότι τώρα είναι η ιδανική στιγμή για το συγκρότημα να κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ και να ξεκινήσει την τελευταία του περιοδεία.

«Μην θυμώνετε, μην λυπάστε, να χαίρεστε για όλους μας, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα επόμενα χρόνια. Κάναμε κάτι μαζί που είναι πραγματικά υπέροχο και πιθανότατα δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», έγραψε.

«Ξεκινήσαμε ένα μουσικό στυλ, ξεκινήσαμε μια επανάσταση, αλλάξαμε τον κόσμο της κιθάρας και τον τρόπο που παίζεται, και αλλάξαμε τον κόσμο. Τα συγκροτήματα στα οποία έπαιξα έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ για όλα.»

Η δήλωση έγινε μετά την κοινοποίηση μιας teaser ανάρτησης του συγκροτήματος την Τετάρτη, η οποία έγραφε: «Το τέλος είναι κοντά…»

Οι Megadeth ιδρύθηκαν το 1983, αφότου ο Mustaine εκδιώχθηκε από τους Metallica -ένα συγκρότημα που συνίδρυσε- κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων στη Νέα Υόρκη από τους Lars Ulrich και James Hetfield, λόγω της χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών από τον ίδιο.

Τον έστειλαν με πούλμαν στο Λος Άντζελες, όπου σχημάτισε ένα βραχύβιο συγκρότημα με το όνομα Fallen Angels, το οποίο εξελίχθηκε στους Megadeth.

Οι Megadeth κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Killing Is My Business … and Business Is Good!, το 1985. Το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως δημοφιλές τη δεκαετία του 1990, αποτελώντας ένα από τα «Big Four» της thrash metal μαζί με τους Metallica, Slayer και Anthrax.

Το 2019, ο Mustaine ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του λαιμού και το συγκρότημα ακύρωσε την περιοδεία του ενώ εκείνος υποβαλλόταν σε θεραπεία.

Πηγή: Guardian

