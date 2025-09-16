Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια ενός Q&A που ακολούθησε μετά την προβολή της νέας ταινίας μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman», στην οποία πρωταγωνιστεί, ότι είχε περάσει από οντισιόν για τον ρόλο της «Evita» στην ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Άλαν Πάρκερ, μόνο για να ανακαλύψει ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος είχε ήδη δοθεί στη Madonna.



Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 1996, αφηγείται την ιστορία της Eva Péron, πρώτης κυρίας της Αργεντινής κατά την προεδρία του Juan Péron από το 1946 έως τον θάνατό της τον Ιούλιο του 1952. Το «Evita» κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, κατακτώντας το βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι στην τελετή του 1997.

Advertisement

Advertisement

Η Λόπεζ, δήλωσε ότι όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της Evita, ο Πάρκερ της είπε:

«Είσαι φανταστική. Ξέρεις ότι ο ρόλος έχει δοθεί ήδη στη Μαντόνα, έτσι;»

«Είχα κάνει απίστευτες πρόβες για πολλές εβδομάδες», πρόσθεσε η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός. Γελώντας, απάντησε: «Εντάξει, αντίο. Χάρηκα για τη γνωριμία».

Τώρα, η διεθνούς φήμης σταρ πρωταγωνιστεί στην ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Μπιλ Κόντον, «Kiss of the Spider Woman» («Το φιλί της γυναίκας αράχνης»), η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα.

Γραμμένο το 1976 στο Μεξικό, όπου ο συγγραφέας Μανουέλ Πουίγκ είχε καταφύγει, «Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης» μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1985, από τον σκηνοθέτη Εκτορ Μπαμπένκο (τον πρώτο λατινοαμερικάνο δημιουργό που απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ), με πρωταγωνιστές τον Γουίλιαμ Χαρτ, τον Ραούλ Τζούλια και τη Σόνια Μπράγκα.

Advertisement

Σε μία φυλακή της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, μοιράζονται το ίδιο κελί. Ο ένας είναι ο Βαλεντίν, ένας αριστερός δημοσιογράφος που διώκεται για την πολιτική του δράση και ο άλλος είναι ο Λουίς, ο οποίος έχει συλληφθεί επειδή είναι ομοφυλόφιλος. Παρότι αρχικά υπάρχει ένταση μεταξύ τους, τελικά γίνονται φίλοι. Στην πορεία αποκαλύπτεται ότι ο Λουίς έχει τοποθετηθεί στο κελί από τη μυστική αστυνομία, προκειμένου να αποσπάσει πληροφορίες από τον Βαλεντίν, ενώ του έχουν υποσχεθεί πως θα τον αφήσουν ελεύθερο αν μάθει τα ονόματα των μελών της επαναστατικής οργάνωσης.

Όταν ανακάλυψε ότι είχε επιλεγεί για τον ρόλο, η Λόπεζ έμαθε ότι ο Κόντον, ο οποίος στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει τα μιούζικαλ «Chicago» και «Dreamgirls», είχε αποφασίσει να γυριστούν οι σκηνές σε μονοπλάνο, συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων μουσικών παραστάσεων.

«Σκέφτηκα, “Θεέ μου! Πρέπει να τα κάνω όλα απόλυτα σωστά”», είπε η ηθοποιός. «Ήταν απαιτητικό. Χρονολογικά, ήταν δύσκολο, όπως συχνά συμβαίνει στις ανεξάρτητες παραγωγές», πρόσθεσε. «Στη μέση του πλάνου όλα πηγαίνουν τέλεια, και ξαφνικά σκοντάφτεις στο φόρεμά σου ή κάτι παρόμοιο, οπότε απλά πρέπει να κάνεις την σκηνή από την αρχή», δήλωσε η Λόπεζ.

Advertisement

«Βάλαμε όλη μας την καρδιά και την ψυχή σε αυτό το εγχείρημα για όσο χρόνο είχαμε και νομίζω ότι βγήκε κάτι πολύ όμορφο. Ζω τα όνειρα της παιδικής μου ηλικίας», μοιράστηκε η σταρ.

Η ταινία «Kiss of the Spider Woman» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από The Independent, Variety

Advertisement