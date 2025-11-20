Η αυτογνωσία συναντά την ηγεσία. Η φιλοσοφία γίνεται πράξη. Στην εποχή της υπερπληροφόρησης ειδικά για την «αυτοβελτίωση», η «Μέθοδο»ς της Νίκης Σμυρνή έρχεται να προτείνει κάτι ριζικά διαφορετικό: Ο άνθρωπος απλά χρειάζεται να θυμηθεί ποιος είναι.

Η «Μέθοδος» είναι ένα πρακτικό μοντέλο αυτογνωσίας που συνδυάζει:

• τη σοφία του Σωκράτη,

• τη συνειδητότητα του Deepak Chopra

• και τη στρατηγική σκέψη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως τη διδάχθηκε στην πράξη η Νίκη Σμυρνή από τον μέντορά της, Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Νόνη Δούνια, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Νίκη Σμυρνή, Ζέτα Δούκα

Μίκης Μοδιάνο, Νίκη Σμυρνή, Νόνη Δούνια, Σταμάτης Αθανάσουλας

Η συγγραφέας Νίκη Σμυρνή —με δύο μεταπτυχιακά στο διεθνές marketing & το transformational leadership και 20ετή διεθνή εμπειρία— γεφυρώνει τον κόσμο της φιλοσοφίας με εκείνον της επιχειρηματικότητας. Μέσα από ασκήσεις, παραδείγματα και απλές ερωτήσεις, προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζούμε με επίγνωση, κατεύθυνση και χαρά.

Το βιβλίο «Η Μέθοδος – Γίνε αυτός που πραγματικά είσαι» παρουσιάστηκε στο Public Συντάγματος στις 13 Νοεμβρίου, με προσωπικότητες κύρους διεθνούς βεληνεκούς:

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ και επιχειρηματίας, μέντορας της συγγραφέως, προλόγισε την εκδήλωση.

Ο Dr. Deepak Chopra, μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες του πλανήτη σύμφωνα με τους TIMES και πνευματικός δάσκαλος της Νίκης Σμυρνή, παρενέβη από τη Νέα Υόρκη.

Λίνα Δρούγκα, Νεκταρία Κουλεντάκη, Γιάννης Σωτηρόπουλος

Συμμετείχε και η Νόνη Δούνια, παρουσιάστρια και πρώην βουλευτής, που μοιράστηκε τα βιώματά της σχετικά με μία από τις θεμελιώδεις έννοιες της «Μεθόδου», την εξέλιξη.

Τη συζήτηση συντόνισε η Ζέτα Δούκα, ηθοποιός και ακτιβίστρια.

Ακολούθησε συζήτηση και υπογραφή βιβλίων.

Όσα ειπώθηκαν από τους ομιλητές:

Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Σπύρος Θεοδωρόπουλος

«Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, το βιβλίο αυτό επαναφέρει την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου στο κέντρο. Πρώτα από όλα, αυτό που μου έκανε εντύπωση στη Μέθοδο είναι ότι η ευτυχία του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, όπως και το DNA του, και ομολογώ πως δεν είχα σκεφτεί πόσο αληθινό και ουσιαστικό είναι. Με τα εργαλεία που υπάρχουν στο βιβλίο, μπορεί κάποιος να απαντήσει σε αυτήν τη ουσιαστική ερώτηση. Το βιβλίο χρησιμοποιεί το επιχειρείν για να γίνει πρακτική η αυτογνωσία και αυτό το κάνει ξεχωριστό. Να πάρει κάποιος τη ζωή στα χέρια του και να προχωρήσει. Να βρει τον σκοπό του και να τον κάνει καθημερινή απασχόληση και όχι δουλειά! Και φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο όταν προέρχεται από τη Νίκη, με την οποία έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια. Είναι μια πραγματική αγωνίστρια της ζωής· τίποτα δεν της χαρίστηκε και όλα τα έχει κερδίσει μόνη της.»

Νόνη Δούνια

Νόνη Δούνια

«Η εξέλιξη δεν ξεκινά όταν όλα πηγαίνουν καλά· αρχίζει όταν μπορούμε να αποδεχτούμε τις αποτυχίες μας και να αποφασίσουμε είτε να προσπαθήσουμε ξανά, είτε να αποκομίσουμε το μάθημα και να χαράξουμε μια νέα πορεία».

Αυτή η φράση με συγκίνησε βαθιά. Γιατί μιλά για κάτι που όλοι ζούμε, αλλά σπάνια παραδεχόμαστε: ότι η αποτυχία είναι κομμάτι της πορείας μας. Ότι πολλές φορές προχωράμε αποτυγχάνοντας.»

Ζέτα Δούκα

Ζέτα Δούκα

«Είμαι εδώ σήμερα για να στηρίξω αυτή τη φωνή που μιλάει για αυτογνωσία, αλήθεια και δράση.

Γιατί πιστεύω πως όταν ένας άνθρωπος ξυπνάει μέσα του, τότε όλος ο κόσμος γύρω του αρχίζει να αλλάζει.

Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση πώς μέσα από το βιβλίο μαθαίνουμε να πετάμε τις ταμπέλες και τις προσδοκίες των άλλων, και πώς μπορούμε να ευθυγραμμιζόμαστε με τις αξίες μας σε κάθε καθημερινή επιλογή.»

Η συγγραφέας Νίκη Σμυρνή είπε χαρακτηριστικά: «Η μόνη διαφορά μεταξύ επιχείρησης και ανθρώπου είναι μία: «Μια επιχείρηση, αν δεν ανταγωνιστεί, θα πεθάνει. Ένας άνθρωπος, αν ανταγωνιστεί, δεν θα βρει ποτέ την ευημερία.»

«Η Μέθοδος – Γίνε αυτός που πραγματικά είσαι» — από την Key Books.

Για πληροφορίες: [email protected]

Πληροφορίες για τη συγγραφέα:

🌐 nikismirni.com

📸 Instagram: @nikismirni

🔗 LinkedIn: Niki Smirni

📘 Facebook: Νίκη Σμυρνή

🌐 Key Books: keybooks.gr