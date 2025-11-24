Ο Γερμανός ηθοποιός Udo Kier, γνωστός από τις συνεργασίες του με τον Άντι Γουόρχολ, τον Λαρς φον Τρίερ αλλά και τη Madonna, πέθανε το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου, σε ηλικία 81 ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Παλμ Σπρίνγκς, όπως έγραψε στα social media ο φίλος του φωτογράφος Michael Childers. Την απώλεια ανακοίνωσε ο επί μακρόν σύντροφός του, εικαστικός Ντέλμπερτ Delbert McBride.

Ο ηθοποιός με το χαρακτηριστικό διαπεραστικό βλέμμα, είχε παίξει σε περισσότερες από 200 ταινίες, ενσαρκώνοντας κακούς, τέρατα και σκοτεινές φιγούρες, βρικόλακες και Ναζί.

Οι ταινίες που του άνοιξαν τον δρόμο για το Χόλιγουντ ήταν το «Flesh for Frankenstein» (1973) και το «Blood for Dracula» (1974), αμφότερς σε σκηνοθεσία Πολ Μορισέι και παραγωγή Γουόρχολ. Είχαν προηγηθεί δύο δεκαετίες ευρωπαϊκού σινεμά και η συνεργασία με τον θρυλικό σκηνοθέτη Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ στις ταινίες «Η γυναίκα του σταθμάρχη», «Η Τρίτη Γενιά» και «Λιλί Μαρλέν».

Στο Φεστιβάλ Βερολίνου γνώρισε τον Γκας Βαν Σαντ, στον οποίο ο Kier έδινε τα εύσημα για την άδειας εργασίας στις ΗΠΑ που εξασφάλισε χάρη σε εκείνον. Το 1991, ο Βαν Σαντ τον σύστησε στο αμερικανικό κοινό με το «My Own Private Idaho», μια ιστορία εμπνευσμένη από τον «Ερρίκο Δ΄» του Σαίξπηρ, όπου ο Γερμανός ηθοποιός εμφανίζεται σε δεύτερο ρόλο πλάι στους Ρίβερ Φοίνιξ και Κιάνου Ριβς.

Την ίδια περίοδο ξεκίνησε και η πολύχρονη συνεργασία του με τον Λαρς φον Τρίερ. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 με το «Epidemic», συνέχισε με το «Europa» (1991) και στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετά επεισόδια του «The Kingdom» στη δεκαετία του ’90 και του 2000. Άλλες σημαντικές συνεργασίες τους στον κινηματογράφο περιλαμβάνουν τα «Breaking the Waves», «Dancer in the Dark», «Dogville», «Melancholia» και «Nymphomaniac: Vol. II».

Τη δεκαετία του ’90, ο Kier εμφανίστηκε επίσης σε αρκετές μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, όπως τα «Ace Ventura: Pet Detective», «Armageddon» και «Blade», όπως και στα μουσικά βίντεο της Madonna «Erotica» και «Deeper and Deeper».

Ο πιο πρόσφατος ρόλος της ήταν στην ταινία «Μυστικός Πράκτορας» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο.

Γεννημένος ως Udo Kierspe στην Κολωνία, σε ένα νοσοκομείο που βομβαρδιζόταν από τις Συμμαχικές Δυνάμεις, o Udo Kier δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του και πέρασε παιδικά χρόνια γεμάτα στερήσεις. Άρχισε να εργάζεται σε ένα εργοστάσιο, με σκοπό να φύγει για το Λονδίνο, όπου εγκαταστάθηκε στα 18 του, αφού γνώρισε τον Φασμπίντερ σε ένα μπαρ.

«Μου άρεσε η προσοχή, γι’ αυτό έγινα ηθοποιός», δήλωνε στο Variety μόλις πριν από ένα χρόνο.