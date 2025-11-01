Ο Γάλλος ηθοποιός Τσεκί Καριό, γνωστός από ταινίες όπως «Η Αρκούδα» του Ζαν-Ζακ Ανό και το «Νικίτα» του Λικ Μπεσόν, πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας του, απεβίωσε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Όπως αναφέρει η Le Monde, ο Τσεκί Καριό γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Οκτωβρίου 1953 και μεγάλωσε στο Παρίσι. Ο πατέρας του ήταν Τούρκος ισπανoεβραϊκής καταγωγής και η μητέρα του Ελληνίδα.

Γνωστός για τους δεύτερους αλλά χαρακτηριστικούς ρόλους που υποδύθηκε, έκανε το ντεμπούτο του στο θέατρο και απέσπασε υποψηφιότητα για το βραβείο César Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Νέου Ηθοποιού για την ταινία «La Balance» (1982), έναν από τους πρώτους κινηματογραφικούς του ρόλους.

Έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Η Αρκούδα». Ακολούθησε ακόμη μια επιτυχία, το 1990, όταν υποδύθηκε έναν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών που στρατολογεί τη «Νικίτα» και την εκπαιδεύει για να γίνει επαγγελματίας δολοφόνος, στην ταινία του Λικ Μπεσόν.

Ο Καριό είχε συνεργαστεί επίσης με τον Ζαν-Πιερ Ζενέ («Αμελί», 2001), τον Βραζιλιάνο Βάλτερ Σάλες («Terra Estrangeira», 1995) και τον Αμερικανό Ρίντλεϊ Σκοτ («1492: Χριστόφορος Κολόμβος», 1992).

Τα τελευταία χρόνια γνώρισε νέα επιτυχία χάρη στους τηλεοπτικούς του ρόλους. Η ταινία «Faster» (2025) ήταν η ύστατη κινηματογραφική του εμφάνιση.