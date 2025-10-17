Ο Ace Frehley, κιθαρίστας και συνιδρυτής του ροκ συγκροτήματος Kiss, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών. Ο μουσικός, ο οποίος ενέπνευσε μια γενιά κιθαριστών και συμμετείχε στα πρώτα εννέα άλμπουμ των Kiss, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ λόγω σοβαρού τραυματισμού μετά από πτώση τον περασμένο μήνα στο στούντιο ηχογράφησης του.

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε μεταξύ άλλων, η οικογένεια του. «Στις τελευταίες του στιγμές, τον περιβάλαμε με στοργικά, ειρηνικά λόγια, σκέψεις και προσευχές καθώς έφευγε από αυτή τη γη. Θυμόμαστε με αγάπη όλες τις όμορφες αναμνήσεις, το γέλιο του και τιμούμε τη δύναμη και την καλοσύνη που έδειχνε στους άλλους. Η ανάμνηση του Ace θα ζει για πάντα!».

Ο Paul Daniel Frehley, όπως ήταν το αληθινό του όνομα, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1951 και ίδρυσε τους Kiss το 1973 με τον τραγουδιστή Paul Stanley, τον μπασίστα και τραγουδιστή Gene Simmons και τον ντράμερ Peter Criss.

Με την είδηση ​​του θανάτου του Frehley, Stanley και Simmons δήλωσαν από κοινού «συντετριμμένοι». «Είναι και θα είναι πάντα μέρος της κληρονομιάς των Kiss». Ο Criss έγραψε στο X: «Είμαι σοκαρισμένος!!! Φίλε μου… σε αγαπώ!».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Frehley έπεσε στο στούντιο ηχογράφησης και χτύπησε το κεφάλι του στα τέλη Σεπτεμβρίου. Νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Εξαιτίας του τραυματισμού του ακύρωσε μια συναυλία στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια, το υπόλοιπο της περιοδείας του για το 2025.

Όταν οι Kiss κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1974, οι κριτικοί ήταν ως επί το πλείστον ψυχροί, αλλά το συγκρότημα γρήγορα έγινε διάσημο και αγαπητό για τα ξέφρενα live, το ασπρόμαυρο μακιγιάζ και τα δερμάτινα κοστούμια, εμπνευσμένα από τους New York Dolls και τον Alice Cooper. Κάθε μέλος είχε διαφορετική περσόνα, με τον Frehley να είναι ο Spaceman (ή «Space Ace»), τον Simmons να είναι ο Demon, τον Stanley να είναι ο Starchild και τον Criss να είναι ο Catman.

Ο Frehley έπαιζε με μια τροποποιημένη Les Paul, η οποία είχε σχεδιαστεί για να γεμίζει τη σκηνή με καπνό κατά τη διάρκεια του σόλο του. Όπως είχε πει σε συνέντευξη του το 2009, δεν παρακολούθησε ποτέ μαθήματα μουσικής: «Είμαι μια ανωμαλία, είμαι ένας μουσικός χωρίς εκπαίδευση. Δεν ξέρω να διαβάζω μουσική, αλλά είμαι ένας από τους πιο διάσημους κιθαρίστες στον κόσμο».

Τα πρόσωπα των μελών του συγκροτήματος δεν αποκαλύφθηκαν για περισσότερο από μια δεκαετία. Μέχρι τότε, ο Frehley είχε εγκαταλείψει τους Kiss, αποφασίζοντας να ακολουθήσει το 1982 σόλο καριέρα, καθώς ένιωθε διχασμένος για την κατεύθυνση του συγκροτήματος και πάλευε με τη χρήση ουσιών. «Ήμουν μπερδεμένος», είπε αργότερα για αυτή την περίοδο. «Πίστευα ότι αν έμενα στο συγκρότημα, θα είχα [αυτοκτονήσει]. Θα οδηγούσα σπίτι από το στούντιο και θα ήθελα να ρίξω το αυτοκίνητό μου σε ένα δέντρο».

Ο Frehley εμφανίστηκε ξανά με τους Kiss όταν τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος επανενώθηκαν το 1996 για μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία και παρέμεινε μαζί τους μέχρι το 2002. Ωστόσο, όταν οι Kiss έκαναν το αποχαιρετιστήριο reunion tour το 2022 και το 2023, ο Frehley δεν συμμετείχε. Τα τελευταία του χρόνια, είχε μια αντιφατική σχέση με τον Simmons, ο οποίος έκανε αρκετά σχόλια στον Τύπο σχετικά με την κατάχρηση ουσιών του Frehley στο παρελθόν. Το 2019, όταν ο Simmons ισχυρίστηκε ότι ο Frehley εκδιώχτηκε από τους Kiss λόγω χρήσης ναρκωτικών, ο Frehley απευθύνθηκε στον Simmons με δημόσια δήλωση, λέγοντας ότι ήταν νηφάλιος για 12 χρόνια και ότι έφυγε από τους Kiss «με δική μου ελεύθερη βούληση, επειδή εσύ και ο Paul [Stanley] είστε μανιώδεις με τον έλεγχο, αναξιόπιστοι και ήταν πολύ δύσκολοι στη συνεργασία».

Ο κιθαρίστας των Pearl Jam, Mike McCready, απέτισε φόρο τιμής, θυμούμενος πώς έμαθε για πρώτη φορά για τον Frehley στα 11 του και «μου άλλαξε τη ζωή».

Με πληροφορίες από Guardian

