Εφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης από φυσικά αίτια σε ηλικία 100 ετών, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Τζούν Ελίζαμπεθ, και την εγγονή της, Κριστιάνα, η δημοφιλής αμερικανίδα ηθοποιός Τζουν Λόκχαρντ σύμφωνα με το People.Είχε συμπληρώσει καριέρα 80 ετών στον χώρο της ψυχαγωγίας. Στο Χόλιγουντ ήταν γνωστή κυρίως για τον ρόλο της ως μητέρα στη θρυλική τηλεοπτική σειρά Lassie.

«Hταν πολύ ευτυχισμένη μέχρι το τέλος, διάβαζε κάθε μέρα τους New York Times και τους LA Times. Ηταν πολύ σημαντικό για εκείνη να παραμένει ενημερωμένη με τα γεγονότα της ημέρας», ανέφερε στο Associated Press ο εκπρόσωπος της οικογένειας και φίλος της επί 40 χρόνια, Λάιλ Γκρέγκορι

Ποια ήταν η Τζουν Λόκχαρντ

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη το 1925, η Λόκχαρτ ήταν κόρη των ηθοποιών Τζιν και Κάθλιν Λόκχαρτ. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, σε μια παραγωγή της Μητροπολιτικής Όπερας του έργου Peter Ibbetson. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση ήρθε το 1938 στην ταινία A Christmas Carol, όπου υποδύθηκε την κόρη του Μπομπ Κράτσιτ.

Στο Μπρόντγουεϊ, πρωταγωνίστησε στα έργα For Love or Money το 1947 και The Grand Prize το 1955. Η ερμηνεία της στο For Love or Money της χάρισε ένα ειδικό βραβείο Tony το 1948, για εξαιρετική ερμηνεία από πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό.

Η ηθοποιός ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα το 1949, με guest εμφανίσεις σε προγράμματα όπως Hallmark Hall of Fame, Shirley Temple’s Storybook, Wagon Train και Gunsmoke. Σε σχεδόν 80 χρόνια πορείας στον χώρο της ψυχαγωγίας, συνέχισε να εργάζεται αδιάκοπα, εμφανιζόμενη σε σειρές όπως Petticoat Junction, General Hospital, Beverly Hills 90210, The Beverly Hillbillies, Happy Days, Full House, Roseanne και Grey’s Anatomy.

Απέκτησε ιδιαίτερη φήμη για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά Lassie, που ξεκίνησε το 1958. Έπειτα, από το 1965 έως το 1968, υποδύθηκε τη μητριαρχική φιγούρα μιας οικογένειας εξερευνητών του διαστήματος στη σειρά Lost in Space. Δεκαετίες αργότερα, το 2021, έκανε μια φωνητική cameo εμφάνιση στο reboot της ίδιας σειράς στο Netflix.

Μιλώντας στο NPR το 2004, η Λόκχαρτ αναλογίστηκε πώς το Lost in Space είχε εμπνεύσει το κοινό: «Οι άνθρωποι μού έλεγαν ότι παρακολουθώντας το Lost in Space εμπνεύστηκαν να γίνουν επιστήμονες. Έκανα τη σειρά Lassie για έξι χρόνια, και ποτέ κανείς δεν ήρθε να μου πει: “Με έκανε να θέλω να γίνω αγρότης.”»

Η Λόκχαρτ έλαβε δύο υποψηφιότητες για βραβείο Emmy, συμπεριλαμβανομένης μίας για καλύτερη ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε δραματική σειρά, για τη Lassie. Τιμήθηκε επίσης με δύο αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ — ένα για τον κινηματογράφο και ένα για την τηλεόραση.

Το 1951 παντρεύτηκε τον Τζον Φ. Μαλόνι. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, την Αν και την Τζουν Ελίζαμπεθ, πριν χωρίσουν το 1959.

Η κηδεία θα τελεστεί ιδιωτικά. Η οικογένεια ζήτησε, αντί για λουλούδια, να γίνουν δωρεές στο Actors Fund, στο ProPublica και στο International Hearing Dog Inc.

«Οι γονείς μου ήταν υπέροχοι ως ηθοποιοί και ήταν συναρπαστικό να βλέπω πώς γυριζόταν μια ταινία», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 2014 στην Ames Tribune. «Μου άρεσαν ιδιαίτερα τα βικτωριανά κοστούμια».

ΠΗΓΗ: Guardian

