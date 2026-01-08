Μια περιπατητική δράση/έκθεση διαλογικού χαρακτήρα με ήχους, σιωπές, ψηφιακό κείμενο, βίντεο, μουσική και περφόρμανς από τον διακεκριμένο καλλιτέχνη Γιώργο Δρίβα, σε μη δημόσιους, αθέατους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η ιδέα της δράσης με τίτλο «Συμφωνία 37: Προσωπογραφία ενός αλγόριθμου» βασίζεται σε μια σειρά εκτεταμένων συζητήσεων ανάμεσα στον καλλιτέχνη και εξειδικευμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με την αρχική ερώτηση «Τι είδους μουσική θα ήσουν, αν ήσουν μουσική;» και την άμεση απάντηση «Μια μουσική συμφωνία», ο Δρίβας ξεκινάει μια ιδιότυπη αλληλεπίδραση με μοντέλα ΤΝ με στόχο την σύνθεση, παραγωγή και ζωντανή παρουσίαση αυτής της συμφωνίας υπό τον τίτλο Συμφωνία 37.

Ο καλλιτέχνης επιθυμεί να αντιστρέψει τους όρους με τους οποίους συνήθως αλληλεπιδρούμε με την ΤΝ. Δεν ζητά να δημιουργήσει μουσική για τον ίδιο, αλλά να του παράσχει πλήρεις και ακριβείς οδηγίες προκειμένου να συνθέσει και να εκτελέσει τη μουσική που εκείνη θα ήθελε.

Από ένα κλειστό υπόγειο του κτιρίου του Μεγάρου, σε έναν κρυφό διάδρομο, σε μια αποθήκη σκηνικών και τέλος στην αίθουσα δοκιμών μπαλέτου, η δράση ξεδιπλώνεται αποσπασματικά ως ένα κειμενικό και μουσικό chat/συνομιλία μεταξύ καλλιτέχνη και ΤΝ, και ταυτόχρονα παραγωγή υπό την πλήρη και συνεχή καθοδήγηση της, και υπό τον όρο μιας όσο γίνεται πιστής αποσαφήνισης και τήρησης των μουσικών οδηγιών της.

Κάθε χώρος έχει επιλεγεί από κοινού και συμβολίζει ένα διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης, όχι μόνο της συμφωνίας αλλά και του τρόπου λειτουργίας της ΤΝ και κατ’ επέκταση της σχέσης της με τον άνθρωπο-δημιουργό. Η δράση ξεκινά σε έναν άδειο αφιλόξενο χώρο ως κάτι άγνωστο και ανεξερεύνητο, με τις αντίστοιχες πρώτες μουσικές προτάσεις, και προχωρά σιγά-σιγά στα πρώτα βελτιωμένα μουσικά βήματα-προτάσεις, στην σταδιακή τους ωρίμανση και τέλος στην ολοκλήρωση και την πρώτη συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων εν είδει γενικής πρόβας.

Η Συμφωνία 37 παρουσιάζεται σε κάθε χώρο ζωντανά με βάση την ενορχήστρωση και την οπτικοποίηση που προτάθηκε από την ΤΝ και με την συνοδεία 8 μουσικών υπό την μουσική διεύθυνση της συνθέτριας Μελίνας Παξινού, η οποία ολοκλήρωσε την τελική σύνθεση του έργου.

O τίτλος προέρχεται από την Κίνηση 37 στο παιχνίδι Go, μια θρυλική κίνηση του λογισμικού AlphaGo στον δεύτερο αγώνα εναντίον του παγκόσμιου πρωταθλητή, την οποία οι περισσότεροι κορυφαίοι παίκτες και σχολιαστές που παρακολουθούσαν δεν κατάλαβαν καθόλου ή πίστεψαν αρχικά ότι ήταν σφάλμα ενώ αποδείχθηκε απολύτως σωστή.

Γιώργος Δρίβας

«Στη μετα-ανθρωπόκαινο εποχή, σημειώνει ο Δρίβας, η πρόκληση είναι να δούμε τους εαυτούς μας ως μέρος ενός συνόλου, ως μέρος μιας συνεργασίας με ένα ή πολλά “άλλα”, ως γονείς που πρέπει να αποδεχθούμε τα όποια δημιουργήματά μας ως εξίσου σημαντικά με εμάς. Η ΤΝ, έχοντας πάρει όλα τα καλά και τα κακά χαρακτηριστικά μας, αρχίζει να αναπτύσσεται προς οικείους ή ανοίκειους δρόμους, να μας επηρεάζει και πιθανότατα να μας αλλάζει σε μια διαρκή αλληλεπίδραση μαζί της. Η ΤΝ δεν είναι απλώς ένα ανθρώπινο προϊόν, είναι αναπόφευκτα μια συνεχώς αναδιαμορφωμένη εκδοχή μας και αυτό που μας κάνει να αναρωτηθούμε τελικά είναι τι είδους άνθρωποι θέλουμε και μπορούμε να είμαστε».

Η περιπατητική δράση του Γιώργου Δρίβα εγκαινιάζεται το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, σε επιμέλεια Άννας Καφέτση, στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος του annexM, το οποίο υπό τη διεύθυνσή της λειτουργεί ως πειραματικό εικαστικό και επιμελητικό πρότζεκτ στο Μέγαρο Μουσικής, προωθώντας συνέργειες μουσικής και εικαστικών τεχνών σε μη συμβατικούς, εναλλακτικούς χώρους.

Μουσικοί επί σκηνής:

Δημήτρης Βερδίνογλου (πιάνο/synth), Τατιάνα

Λύτρα (βιoλί), Eλένη Φουρλάνου (βιόλα),

Θοδωρής Μουζακίτης (βιολί), Μελίνα Παξινού

(σαξόφωνο), Μιχάλης Πορφύρης (βιολοντσέλο),

Αλέξανδρος Τράμπας (κοντραμπάσο), Μιχάλης

Τσιφτσής (κιθάρα)

Info

Διάρκεια: 10.1–28.2.2026

Ώρες λειτουργίας:

10 Ιανουαρίου – 28 Φεβρουαρίου 2026 (κάθε Σάββατο)

19:00 & 21:00

Διάρκεια δράσης: 90’

Εισιτήρια: 10€, 8€ εκπτωτικό







