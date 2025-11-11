Το Booker Prize, το περίβλεπτο λογοτεχνικό βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο σε μυθιστορήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, δόθηκε φέτος στον Ούγγρο-Βρετανό συγγραφέα Ντέιβιντ Σάλαϊ, για το βιβλίο του «Flesh» (Σάρκα). Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, στο Old Billingsgate, στο Λονδίνο.

Το έκτο μυθιστόρημα του Σάλαϊ ακολουθεί τη ζωή ενός άνδρα, από τα νεανικά του χρόνια -ανοίγει με ένα σοκαριστικό περιστατικό που συμβαίνει όταν ο έφηβος Ίστβαν ζει με τη μητέρα του σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην Ουγγαρία- μέχρι τη μέση ηλικία.

Το σκεπτικό της επιτροπής του Booker Prize 2025

Ο πρόεδρος της επιτροπής συγγραφέας Ρόντι Ντόιλ -επίσης βραβευμένος με Booker το 1993 σημείωσε: «Οι κριτές επέστρεφαν ξανά και ξανά σε αυτό το βιβλίο εξαιτίας της μοναδικότητάς του. Δεν είχαμε διαβάσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Είναι, με πολλούς τρόπους, ένα σκοτεινό βιβλίο, αλλά ταυτόχρονα απολαυστικό. Εξερευνά τι σημαίνει να είσαι ζωντανός –μέσα σε ένα σώμα– και να είσαι άνθρωπος. Είναι ένα βαθύ, πρωτότυπο και πανέμορφα γραμμένο έργο που μένει μέσα σου πολύ καιρό μετά το τέλος του».

Το βιβλίο «επικεντρώνεται σε έναν άνδρα της εργατικής τάξης, έναν τύπο που συνήθως δεν εκπροσωπείται ιδιαιτέρως στη λογοτεχνία», σημείωσε ο Ντόιλ. «Μας παρουσιάζει έναν συγκεκριμένο τύπο άνδρα» και «μας καλεί να κοιτάξουμε πίσω από το προσωπείο».

Ο Σάλαϊ, ο οποίος είχε ξαναβρεθεί στη βραχεία λίστα του Booker το 2016, για το μυθιστόρημά του All That Man Is, γεννήθηκε το 1974 στο Μόντρεαλ, από Ούγγρο πατέρα και Καναδή μητέρα, και μεγάλωσε στο Λονδίνο. Έζησε στον Λίβανο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σήμερα κατοικεί στη Βιέννη. Απόφοιτος της Οξφόρδης, εργάστηκε αρχικά ως στέλεχος πωλήσεων χρηματοοικονομικών διαφημίσεων -εμπειρία που ενέπνευσε το πρώτο του μυθιστόρημα London and the South-East. Έχει επίσης υπογράψει τα Spring και The Innocent, καθώς και τη συλλογή διηγημάτων Turbulence.

Σε άρθρο του στην Guardian, ο συγγραφέας είχε αποκαλύψει ότι το Flesh «γεννήθηκε στη σκιά της αποτυχίας» -το φθινόπωρο του 2020 εγκατέλειψε ένα μυθιστόρημα στο οποίο εργαζόταν επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, νιώθοντας ότι δεν λειτουργούσε. Ήθελε το Flesh «να εκφράσει με κάποιο τρόπο το αίσθημα πως η ύπαρξή μας είναι πρωτίστως μια σωματική εμπειρία και ότι όλες οι άλλες της όψεις πηγάζουν από αυτή τη σωματικότητα». Με λιτή και κοφτή γλώσσα, το μυθιστόρημα εξερευνά θέματα όπως η αρρενωπότητα, η κοινωνική τάξη, η μετανάστευση, το τραύμα, το σεξ και η εξουσία.

Η ελληνική μετάφραση του Flesh θα κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη τον Μάρτιο του 2026.

Περσινή νικήτρια ήταν η Βρετανίδα Σαμάνθα Χάρβεϊ, η οποία απέσπασε το βραβείο για το Orbital, ένα μυθιστόρημα που παρακολουθεί έξι αστροναύτες σε διαστημικό σταθμό.

Με πληροφορίες από Guardian