Αστρονόμος, μαθηματικός, φιλόσοφος και ποιητής, ο Τζορντάνο Μπρούνο (1548-1600), καταδικάστηκε από την Ιερά Εξέταση σε θάνατο στην πυρά ως αιρετικός, για τις θεωρίες του σχετικά με το άπειρο του σύμπαντος, την κίνηση της γης και την ύπαρξη ηλιακών κόσμων.

Ο Μπρούνο είχε απορρίψει την παραδοσιακή γεωκεντρική θεώρηση του κόσμου -σύμφωνα με την οποία στο κέντρο του κόσμου βρίσκεται η Γη- προαναγγέλλοντας επί της ουσίας τη σύγχρονη επιστήμη. Παρά την απειλή της θανάτωσής του, αρνήθηκε μέχρι το τέλος να πει για τις θεωρίες του τη λέξη «αποκηρύσσω».

H όπερα του συνθέτη και μαέστρου Άλκη Μπαλτά με τίτλο «Η λέξη», σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου, φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τη ζωή, τις ιδέες και το μαρτύριο του Ιταλού Τζορντάνο Μπρούνο.

Το έργο, σε σκηνοθεσία Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου, θα παρουσιαστεί για δύο παραστάσεις στις 18 και 19 Απριλίου. Τον ρόλο του Τζορντάνο Μπρούνο ερμηνεύει ο διεθνώς καταξιωμένος βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

Τάσης Χριστογιαννόπουλος

«Η λέξη» φωτίζει την αμετανόητη στάση ενός ανθρώπου απέναντι στον σκοταδισμό, καταγράφοντας τις εσωτερικές του συγκρούσεις, τα επιστημονικά του οράματα και την ασυμβίβαστη επιλογή του να πεθάνει ελεύθερος παρά να αποκηρύξει την αλήθεια του.

Μέσα στο κελί του -ο Μπρούνο πέρασε επτά χρόνια φυλακισμένος μέχρι τον τραγικό θάνατο του- θυμάται περιόδους της ζωής του, τις επιστημονικές του θεωρίες, έρχεται σε σκληρό διάλογο με τη συνείδησή του και με το δίλημμα της επιλογής ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Μπροστά στους ιεροεξεταστές υπερασπίζεται τις ιδέες του, ενώ στο τέλος βαδίζει προς τον «φλεγόμενο πάσσαλο» με πλήρη «ηρωική συνείδηση», πιστός σε αυτή τη θεωρητική του αρχή, που δίδαξε και εφάρμοσε εξ ολοκλήρου.

Σύνοψη

Το έργο πραγματεύεται, μυθοπλαστικά, τις τέσσερις τελευταίες «στιγμές» της ζωής μιας αλύγιστης συνείδησης που έλαμψε κατά την περίοδο της Αναγέννησης: της «ηρωικής συνείδησης» του Τζορντάνο Μπρούνο. Του στοχαστή, φιλοσόφου, αστρονόμου και ποιητή ο οποίος, ενώπιον του «φοβερού βήματος» του εκκλησιαστικού δικαστηρίου της Ιεράς Εξέτασης, αρνήθηκε να αποκηρύξει τις ιδέες του και καταδικάστηκε σε θάνατο διά της πυράς.

Στιγμή πρώτη: Μέσα στην απάνθρωπη ειρκτή, όπου παρέμεινε απομονωμένος επί δεκαεπτά χρόνια, ο Μπρούνο αφηγείται περιστατικά και αναπολεί γεγονότα της πολυτάραχης ζωής του.

Στιγμή δεύτερη: Οδεύοντας προς τους δικαστές του, έρχεται σε διάλογο με τη συνείδησή του. Το περιεχόμενο του διαλόγου τους θα κινηθεί ανάμεσα στον ανθρώπινο φόβο μπροστά στην αδήριτη αναγκαιότητα του τέλους και στην επιλογή της ηθικής στάσης απέναντι σε αυτή τη νομοτέλεια. Η απόφαση που θα πάρει θα είναι καθοριστική όχι μόνο για τον ίδιον και την εποχή του αλλά και διαχρονικά.

Στιγμή τρίτη:Ενώπιον των δικαστών του δεν κάνει απολογία: κάνει απολογισμό. Κατακεραυνώνει τους τιμωρούς του και, με τα επιχειρήματά του, καθιστά αυτούς τους ίδιους ενόχους. «Δεν πρόκειται να απολογηθώ. Με την καρδιά μου θα μιλήσω και απολογισμό θα κάνω της ζωής μου. Όχι απολογία! Αυτή είναι για τους φταίχτες. Κι οι φταίχτες στην περίπτωσή μας είσαστε σεις!»

Στιγμή τέταρτη:Ο Τζορντάνο Μπρούνο πάνω στον φλεγόμενο πάσσαλο εξαπολύει τα φλογισμένα βέλη της τρομερής δύναμης της ψυχής του ενάντια στους υποκριτές και σκοταδιστές, ενάντια στους υπερασπιστές ενός απάνθρωπου, ανορθολογικού και εκφυλισμένου κόσμου.

Και προλέγει το μέλλον. Προβλέπει ότι η θυσία του θα γίνει το λίπασμα για να βλαστήσουν τα φύτρα της ιστορικής εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας.

Η δύναμη της λέξης

Το λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου είναι εξ ολοκλήρου προϊόν μυθοπλασίας, που ωστόσο αγγίζε υπαρκτά πρόσωπα, γεγονότα και συνθήκες. Πρόθεση της συγγραφέως ήταν, με αφορμή το ιδεολογικό σθένος του Τζορντάνο Μπρούνο, να αποτυπώσει τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τα ιδανικά, τις συγκρούσεις και την εξαίσια ψυχική δύναμη και ανάταση του ανθρώπου, που μπροστά σε κάθε είδους «εκτελεστικά αποσπάσματα» αντιστέκεται μέχρις εσχάτων στον εκμαυλισμό και τον εκφυλισμό της ζωής. «Μπορεί μια λέξη να κρατά τον πρώτο ρόλο στην έμπνευση για ένα λιμπρέτο; Αναμφίβολα ναι, αν αυτή είναι η λέξη “αποκηρύσσω”. Και ιδού ο “κρυπτόμενος εαυτός” του τίτλου της όπερας Η λέξη. “Αποκηρύσσω” είναι η λέξη που ιστορικά, με έναν τρόπο ύπουλο, παραπλανητικό και αποπλανητικό, έφερε και θα φέρνει τον καθέναν αντιμέτωπο με τη συνείδησή του στο εσωτερικό του πεδίο μάχης. Εκεί που ο άνθρωπος δίνει έναν ιδιόμορφο αγώνα για τις ιδέες του, τις αξίες του, την κοσμοθεώρησή του. Μόνος, με όπλο την ηθική του, την ισχύ των πεποιθήσεών του. Μόνος, ζυγιστής με αντίβαρο ή την απατηλή εικόνα ενός εκφυλισμένου ειδώλου ζωής ή την αλήθεια και την αντικειμενική πραγματικότητα», σημειώνει η Ελένη Ζαφειρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αγγέλα-Κλεοπάτρα Σαρόγλου στη νέα της συνεργασία με την Εναλλακτική Σκηνή μετά τις μονόπρακτες όπερες δωματίου του Χάρη Βρόντου Ρέκβιεμ Αχμάτοβα & Η επέτειος (2021). Το σκηνικό και τα κοστούμια είναι του Γιάννη Κατρανίτσα, ο σχεδιασμός φωτισμών του Χρήστου Τζιόγκα και ο σχεδιασμός βίντεο του Βασίλη Κεχαγιά.

Τον ρόλο του Τζορντάνο Μπρούνο ερμηνεύει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος,ενώ τηΦωνή της συνείδησης η Μαρισία Παπαλεξίου.

Το φωνητικό σύνολο αποτελείται από τους Χρήστο Αμβράζη, Φίλιππο Βαζάκα, Δήμο Βλάχο, Πάρι Δημάτσα, Ιωάννη Κάβουρα και Νίκο Μασουράκη.

Συμμετέχει τριμελές ενόργανο σύνολο που αποτελείται από τους Τριαντάφυλλο Λούκα(βιολί), Αστέριο Πούφτη (βιολοντσέλο) και Θάλεια Αθανίτη (πιάνο, τσέμπαλο, εκκλησιαστικό όργανο).

Info

Άλκης Μπαλτάς «Η λέξη»

18 & 19 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ