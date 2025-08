Η ηθοποιός Τζούλια Γκάρνερ μίλησε ανοιχτά για το πώς εξασφάλισε τον ρόλο της Μαντόνα στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για τη βασίλισσα της ποπ.

Οι οντισιόν για την ταινία πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2022, με τους πιθανούς ηθοποιούς να φέρονται να συμμετείχαν σε ένα «bootcamp» υπό την επίβλεψη της ίδιας της Μαντόνα.

Η 31χρονη σταρ της αστυνομικής δραματικής σειράς του Netflix, Ozark, αντιμετώπισε σκληρό ανταγωνισμό από αστέρες όπως οι Φλόρενς Πιου, Αλέξα Ντέμι, Σίντεϊ Σουίνι για να επιλεγεί τελικά ως η τραγουδίστρια στην πολυαναμενόμενη ταινία.

Μιλώντας σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast SmartLess, η Γκάρνερ είπε ότι η ταινία «θα γυριστεί» παρά τις φήμες ότι το πρότζεκτ ακυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2023.

Η ηθοποιός, η οποία είναι «μεγάλη θαυμάστρια της Μαντόνα», σημείωσε ακόμα ότι η οντισιόν της για τον πολυπόθητο ρόλο «μόλις έγινε».

«Ήξερα ότι έκαναν ένα πρότζεκτ και έκαναν μια ταινία γι’ αυτό, και μετά πήγα στην οντισιόν», είπε.

Η Γκάρνερ ανέφερε ακόμα ότι ήθελε να δει αν μπορούσε να ανταπεξέλθει στην οντισιόν, δεδομένου ότι δεν είναι εκπαιδευμένη χορεύτρια. «Έπρεπε να μάθω να χορεύω και μετά να χορέψω μπροστά της και να την πείσω ότι μπορώ να χορέψω και να τραγουδήσω – και να τραγουδήσω μαζί της!», θυμήθηκε.

Για να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της, η πρωταγωνίστρια του The Fantastic Four: First Steps είπε ότι αναρωτήθηκε: «”Εντάξει, τι θα έκανε η Μαντόνα;” Δηλαδή (για) να την πείσω ότι αξίζει να βρίσκομαι σε αυτό το δωμάτιο, και (ότι) το δικαιούμαι».

Η ταινία για τη ζωή της Μαντόνα τέθηκε σε παύση το 2023, καθώς η τραγουδίστρια ξεκίνησε την τεράστια περιοδεία Celebration Tour με 84 εμφανίσεις, η οποία έληξε τον Μάιο του 2024.

Μετά την επιστροφή της στην πατρίδα της, η τραγουδίστρια του “Like a Virgin” μοιράστηκε στο Instagram ότι είχε ξαναρχίσει να εργάζεται πάνω στο σενάριο της ταινίας. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από την Universal Pictures.

Η Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι η ταινία βρίσκεται ακόμα στα σκαριά, αλλά σημείωσε ότι μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να φτάσει στις οθόνες. «Νιώθω ότι ο,τιδήποτε είναι σπουδαίο… χρειάζεται πολύ χρόνο», είπε η ηθοποιός.

ΠΗΓΗ: Independent

