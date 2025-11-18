Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά -δια της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου- στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου της Σάμου από τη θαλάσσια διάβρωση.

Για την έναρξη του έργου της θωράκισης, του χώρου, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της ακτομηχανικής μελέτης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης οριστικών λιμενικών έργων.

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου στη Σάμο

Το παράκτιο μέτωπο και η σχέση του με το αναψυκτήριο. Υφιστάμενη κατάσταση

«Το Ηραίο της Σάμου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας του αρχαίου ελληνικού κόσμου και ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία της ιωνικής αρχιτεκτονικής, ενταγμένο, από 1992, στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Και πρόσθεσε: «Συγχρόνως, αποτελεί έναν από τους 25 μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, για τους οποίους το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί σχέδια αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων τα οποία προκαλεί η κλιματική κρίση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, επί της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λόγω της θέσης του αρχαιολογικού χώρου, επί του παραλιακού μετώπου, η συνεχής επίδραση της θάλασσας σε συνδυασμό με τις κλιματικές μεταβολές, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οδήγησαν σε εκτεταμένη διάβρωση της περιοχής και του τοίχου αντιστήριξης, στα όρια του αρχαιολογικού χώρου, την οποία διαπιστώσαμε και στην αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στο χώρο, το καλοκαίρι. Με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, προχωράμε σε στοχευμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες επεμβάσεις, για τη θωράκιση της ακτής και την αντιμετώπιση της διάβρωσης, που έχει προκαλέσει σημαντικές φθορές στις παράκτιες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου (κτήριο αναψυκτηρίου και αύλειος χώρος). Το έργο συμβάλλει, επίσης, στην προσαρμογή του χώρου στις σύγχρονες κλιματικές συνθήκες και στην προστασία του πολιτιστικού τοπίου του νοτιοανατολικού μετώπου της Σάμου. Με τις προβλεπόμενες επεμβάσεις αποκαθίσταται το σημείο, αναχαιτίζεται η κυματική επίδραση και διασφαλίζεται η ακεραιότητα ενός μνημείου παγκόσμιας εμβέλειας».

Φθορές των ανωδομών και περίφραξης. Υφιστάμενη κατάσταση

Όψη κατεστραμένου σκυρόδετου τοίχου. Υφιστάμενη κατάσταση

Εξαιτίας του προσανατολισμού της ακτογραμμής, ο κυματισμός στην περίπτωση νοτίων ανέμων, αναπτύσσεται με σημαντικές ταχύτητες και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές μπροστά από το κτήριο του αναψυκτηρίου. Οι επεμβάσεις έχουν στόχο την αντιμετώπιση των παρατηρούμενων διαβρωτικών φαινομένων, την ορθή αναδιαμόρφωση του μετώπου και την αποκατάσταση του προαύλιου χώρου του κτηρίου. Το έργο, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Πολιτισμού.