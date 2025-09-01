Μετά την επιτυχία στην Επίδαυρο και με τις παραστάσεις στην Αττική να έχουν ήδη γίνει sold out, προστίθεται λόγω μεγάλης ζήτησης μία ακόμη τελευταία παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού για την παραγωγή «ζ-η-θ, ο Ξένος». Μια επιστροφή στις πηγές: επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας.

Η συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, στην εξαιρετική μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη και σκηνοθεσία του Μιχαήλ Μαρμαρινού, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στον Λυκαβηττό, ολοκληρώνοντας την περιοδεία της.

Το πρόγραμμα παραστάσεων Σεπτεμβρίου είναι το εξής:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου- Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου- Κηποθέατρο Παπάγου

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου-Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός επανήλθε με μια ακόμα αναπάντεχη δραματουργική πρόταση καθοδηγώντας μια επιστροφή στις πηγές. Μια επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες του έπους που αποκαλύπτει πώς αυτό το ατελεύτητο μυστήριο της προφορικής Αφήγησης (το βαθύ μυστήριο του θεάτρου) έχει τη δυνατότητα να μας εξακοντίζει συναρπαστικά «εκεί που η ιστορία ακόμα συμβαίνει».

Η παράσταση είναι μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του έπους που μας φέρνει αντιμέτωπους με την έννοια του ξένου, στη δυσχερή θέση του οποίου μπορεί να βρεθούμε όλοι εμείς, θέτοντας διαχρονικά ερωτήματα. Μια υπαρξιακή περιπλάνηση του ξένου σε τρεις ραψωδίες.

Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Ξένος: Χάρης Φραγκούλης

ΕΜΕΙΣ / ΦΑΙΑΚΕΣ

Κλέλια Ανδριολάτου: Ναυσικά

Γαλάτεια Αγγέλη: Νύμφη, κόρη κάποιου Δύμαντα, θεά Αθηνά

Ερατώ Μαρία Μανδαλενάκη: Νύμφη, φίλη της Ναυσικάς- συνομήλικη

Χριστίνα Μπακαστάθη: Νύμφη, φίλη της Ναυσικάς- συνομήλικη

Στέλλα Παπανικολάου: Νύμφη, φίλη της Ναυσικάς- συνομήλικη

Ηλέκτρα Γωνιάδου: θεά Αθηνά, γυναίκα των Φαιάκων

Κλειώ Δανάη Οθωναίου: θεά Αθηνά, γυναίκα των Φαιάκων

Έλενα Τοπαλίδου: Αρήτη

Χρήστος Παπαδημητρίου: Αλκίνοος

Γιάννης Χαρίσης: Εχένηος, Αρχηγός και Σύμβουλος των Φαιάκων

Φωτεινή Τιμοθέου:Ευρυμέδουσα, γυναίκα των Φαιάκων

Νίκος Καπέλιος: Αρχηγός και Σύμβουλος των Φαιάκων, κραυγή του Ηφαίστου

Γιάννης Βάρσος: Ευρύαλος, νέος των Φαιάκων

Νικόλας Γραμματικόπουλος: Κλυτόνηος, νέος των Φαιάκων

Νεκτάριος Θεοδώρου: Ελατρεύς, Αρχηγός και Σύμβουλος των Φαιάκων

Κωστής Καπελλίδης:Aμφίαλος, θεά Αθηνά, κήρυκας, Άρης, νέος των Φαιάκων

Νίκος Κουκάς: Λαοδάμας, νέος των Φαιάκων

Τίτος Μακρυγιάννης: Θόων, νέος των Φαιάκων

Γιάννης Τομάζος: Άλιος, νέος των Φαιάκων

Λένια Ζαφειροπούλου:Τυφλός Αοιδός (Δημόδοκος, Αφροδίτη)

Μουσικοί επί σκηνής- τσέλο: Εύη Καζαντζή, Άλμπα Λυμτσιούλη, Αλίκη Μάρδα

Info

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 21.00

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 5 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: more.com