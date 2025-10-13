Στο Σέλεχοφ της περιφέρειας Ιρκούτσκ στη Ρωσία, σημειώθηκε μια τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινότητα, όταν ένας 14χρονος έφηβος επιτέθηκε με μαχαίρι στη συνομήλική του και σε μια 23χρονη γειτόνισσα που προσπάθησε να την προστατεύσει. Και οι δύο γυναίκες υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Κατά την ανάκριση από τις αρχές, ο νεαρός ανέφερε ότι ένιωθε έντονη ζήλια για την κοπέλα του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πάσχει από παρανοϊκή συμπεριφορά. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την Τατιάνα Αφανασίεβα, περιφερειακή Επίτροπο Δικαιωμάτων του Παιδιού, δεν είχε ποινικό μητρώο και το σχολείο του είχε εκδώσει θετική αναφορά για τον χαρακτήρα του.

Η εισαγγελία της περιφέρειας Ιρκούτσκ ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη δολοφονία των δύο γυναικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 12 Οκτωβρίου στην είσοδο μιας πολυκατοικίας στο Σέλεχοφ. Ο έφηβος μαχαίρωσε τη συνομήλικη κοπέλα κατά τη διάρκεια ενός καβγά. Ο θόρυβος τράβηξε την προσοχή της γειτόνισσας, η οποία προσπάθησε να παρέμβει, αλλά τραυματίστηκε επίσης θανάσιμα. Ο ύποπτος συνελήφθη από έναν κάτοικο της περιοχής και παραδέχτηκε ότι η επίθεση προκλήθηκε από ζήλια, ισχυριζόμενος ότι ο θάνατος της κοπέλας ήταν ατύχημα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο έφηβος είχε γίνει εμμονικός με την κοπέλα του, Βασιλίνα, και τη θεωρούσε άπιστη. Ωστόσο, όπως ανέφερε η Αφανασίεβα, δεν είχε συμμετάσχει σε καμία προληπτική παρακολούθηση και είχε θετικό σχολικό ιστορικό.

Τα δύο παιδιά φοιτούσαν στο ίδιο γυμνάσιο. Οι γονείς του αγοριού δήλωσαν ότι γνώριζαν για τη σχέση του και ότι ο γιος τους ήταν υπερήφανος γι’ αυτή. Μαθητές και καθηγητές τον περιέγραψαν ως ήσυχο και συγκρατημένο, ενώ η Βασιλίνα ήταν αγαπητή στο σχολείο και δραστήρια σε τοπικές σχολικές δραστηριότητες, όπως η ιστορία, η λογοτεχνία και το βόλεϊ.

Η Βασιλίνα είχε καταγράψει λίγες ώρες πριν από το περιστατικό ένα βίντεο για το κανάλι της στο Telegram. Το κορίτσι που προσπάθησε να την υπερασπιστεί γεννήθηκε το 2002, αλλά δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για την προσωπική της ζωή.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κόμπζεφ, δήλωσε ότι ο νεαρός δεν ήταν «κακός» άνθρωπος, αλλά είχε πλημμυρίσει από συναισθήματα ζήλιας και θυμού που δεν μπορούσε να ελέγξει, ενώ και οι δύο κοπέλες ήταν ιδιαίτερα αγαπητές στην κοινότητα.