Ένα αγόρι 11 ετών στην Αυστραλία πέθανε από δάγκωμα φιδιού, αφού ο πατέρας του το έστειλε στο κρεβάτι για να «ξεμεθύσει», πιστεύοντας ότι είχε πιει από το αλκοόλ τους, όπως αποκάλυψε έρευνα 4 χρόνια μετά τον θάνατο του παιδιού.
Στις 21 Νοεμβρίου 2021, ο Tristian James Frahm βρέθηκε νεκρός σε μια ιδιοκτησία στο Murgon, μια αγροτική πόλη στην περιοχή South Burnett του Κουίνσλαντ.
Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο Tristian «πέθανε από εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία λόγω δηλητηρίασης από δάγκωμα καφέ φιδιού», σύμφωνα με έγγραφο του Ειρηνοδικείου του Κουίνσλαντ.
«Το δηλητήριο του καφέ φιδιού μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση γνωστή ως δηλητηριώδης επαγόμενη κατανάλωση παραγόντων πήξης (VICC), η οποία οδηγεί σε έντονη αντιπηκτική δράση, με αποτέλεσμα το αίμα να μην μπορεί να πήξει κανονικά. Η μεγάλη αιμορραγία είναι σπάνια στα δαγκώματα φιδιών, εμφανίζεται μόνο στο 3% των περιπτώσεων δηλητηρίασης από καφέ φίδι», ανέφερε το έγγραφο.
Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η ιατροδικαστής Ainslie Kirkegaard κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τρεις ενήλικες, μεταξύ αυτών και ο πατέρας του Tristian, Kerrod Frahm, είχαν μάθει ότι το παιδί ίσως το είχε δαγκώσει φίδι, μετά την πτώση του από ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα την προηγούμενη μέρα.
Οι ενήλικες τον έλεγξαν για σημάδια δαγκώματος, αλλά δεν εντόπισαν εμφανή σημάδια, και επειδή τους είχαν πει ότι ο Tristian είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα, θεώρησαν ότι τα συμπτώματά του οφείλονταν στο ποτό. Γι’αυτόν τον λόγο, δεν ζήτησαν ιατρική βοήθεια και τον έστειλαν στο κρεβάτι να «ξεμεθύσει», σύμφωνα με το έγγραφο.
Η έρευνα αναφέρει ότι ο θάνατος του Tristian πιθανότατα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχε λάβει έγκαιρη ιατρική φροντίδα. Ο πατέρας του, Kerrod, ήταν «πεπεισμένος» ότι ο γιος του είχε πιει τρεις μπύρες, γι’ αυτό και ήταν αδιάθετος.
Αφού τον έστειλαν στο κρεβάτι, και ενώ τον παρακολουθούσαν μέσα στη νύχτα, το παιδί παρουσίασε συμπτώματα όπως εμετό, πόνο στην κοιλιά και έντονη κόπωση για διάστημα περίπου δέκα ωρών.Advertisement
Την επόμενη μέρα, δεν ανιχνεύτηκε καθόλου αλκοόλ στον οργανισμό του Tristian.
«Δεν μπορεί να εξακριβωθεί σε ποιον βαθμό ο Tristian είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η τοξικολογική ανάλυση σε δείγματα αίματος, ούρων, στομαχικού περιεχομένου και υγρού του ματιού, που έγινε στις 22 Νοεμβρίου 2021, δεν ανίχνευσε αλκοόλ», αναφέρεται στην έκθεση.
Αν και είναι πιθανό οποιοδήποτε αλκοόλ να είχε μεταβολιστεί πλήρως μέχρι τη στιγμή του θανάτου του, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο Tristian δεν είχε πιει.Advertisement
Ο ιατρός επειγόντων περιστατικών Dr. Mark Little κατέθεσε στην έρευνα ότι, αν αφήσουμε στην άκρη το ενδεχόμενο δαγκώματος φιδιού, η πτώση από το χλοοκοπτικό, η ναυτία, ο εμετός και ο πόνος στην κοιλιά θα μπορούσαν να συνάδουν είτε με κατανάλωση αλκοόλ είτε με χτύπημα στο κεφάλι και ήπια διάσειση.
Ο Dr. Little εξήγησε ότι κατανοεί πώς οι ενήλικες μπορεί να θεώρησαν την κατανάλωση αλκοόλ ως αιτία όχι μόνο των συμπτωμάτων, αλλά και του γεγονότος ότι ο Tristian έπεσε από το μηχάνημα και πιθανόν χτύπησε το κεφάλι του.
Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Katherine Isoardi σημείωσε ότι τα συμπτώματα του παιδιού εκείνη τη στιγμή ήταν μη ειδικά και θα μπορούσαν να υποδηλώνουν και άλλη ασθένεια, πέρα από δάγκωμα φιδιού.Advertisement
Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο το επόμενο πρωί, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο σημάδια στον δεξιό αστράγαλο του Tristian, συμβατά με δάγκωμα φιδιού.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Tristian «πιθανότατα θα είχε επιζήσει» αν είχε λάβει έγκαιρη ιατρική φροντίδα, καθώς ο ιατρικός έλεγχος θα είχε εντοπίσει τα σημάδια του δαγκώματος και θα μπορούσε να είχε λάβει την κατάλληλη θεραπεία.
Ο πατέρας του, Kerrod Frahm, είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο του παιδιού του, ωστόσο η κατηγορία αποσύρθηκε στις 12 Απριλίου 2024.Advertisement
«Αυτή η τραγωδία δείχνει πόσο κρίσιμη είναι η έγκαιρη ιατρική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις δαγκώματος φιδιού», δήλωσε η ιατροδικαστής Kirkegaard, σύμφωνα με το 7News.Advertisement