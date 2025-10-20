«Το δηλητήριο του καφέ φιδιού μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση γνωστή ως δηλητηριώδης επαγόμενη κατανάλωση παραγόντων πήξης (VICC), η οποία οδηγεί σε έντονη αντιπηκτική δράση, με αποτέλεσμα το αίμα να μην μπορεί να πήξει κανονικά. Η μεγάλη αιμορραγία είναι σπάνια στα δαγκώματα φιδιών, εμφανίζεται μόνο στο 3% των περιπτώσεων δηλητηρίασης από καφέ φίδι», ανέφερε το έγγραφο.

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η ιατροδικαστής Ainslie Kirkegaard κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τρεις ενήλικες, μεταξύ αυτών και ο πατέρας του Tristian, Kerrod Frahm, είχαν μάθει ότι το παιδί ίσως το είχε δαγκώσει φίδι, μετά την πτώση του από ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα την προηγούμενη μέρα.

Οι ενήλικες τον έλεγξαν για σημάδια δαγκώματος, αλλά δεν εντόπισαν εμφανή σημάδια, και επειδή τους είχαν πει ότι ο Tristian είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα, θεώρησαν ότι τα συμπτώματά του οφείλονταν στο ποτό. Γι’αυτόν τον λόγο, δεν ζήτησαν ιατρική βοήθεια και τον έστειλαν στο κρεβάτι να «ξεμεθύσει», σύμφωνα με το έγγραφο.

Η έρευνα αναφέρει ότι ο θάνατος του Tristian πιθανότατα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχε λάβει έγκαιρη ιατρική φροντίδα. Ο πατέρας του, Kerrod, ήταν «πεπεισμένος» ότι ο γιος του είχε πιει τρεις μπύρες, γι’ αυτό και ήταν αδιάθετος.

Αφού τον έστειλαν στο κρεβάτι, και ενώ τον παρακολουθούσαν μέσα στη νύχτα, το παιδί παρουσίασε συμπτώματα όπως εμετό, πόνο στην κοιλιά και έντονη κόπωση για διάστημα περίπου δέκα ωρών.

Την επόμενη μέρα, δεν ανιχνεύτηκε καθόλου αλκοόλ στον οργανισμό του Tristian.