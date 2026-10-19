Ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες σημειώθηκαν στην ανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους.
Μάλιστα, οι ισπανικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.
Βίντεο που ανήρτησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) από την περιφέρεια της Βαλένθια δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύροντας οχήματα σε πολλές περιοχές της Βαλένθια και του Αλικάντε.
«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα υπεύθυνος έκτακτων καταστάσεων στην περιφέρεια της Βαλένθια.
«Από τη χθεσινή νύχτα ως τώρα σε κάποιες περιοχές έχουν πέσει περισσότερα από 500 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο (σ.σ. 50 εκατοστά βροχής). Κατά συνέπεια, σας παρακαλούμε (…) ακολουθείτε τις συστάσεις μας διότι υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι», που περιμένουν να διασωθούν, προειδοποίησε ο Βαλντεράμα.
Οι υπηρεσίες διάσωσης και στρατιώτες της μονάδας αρμόδιας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούσαν τα ξημερώματα για την απομάκρυνση ανθρώπων από πλημμυρισμένα σπίτια.
«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις δυσπρόσιτες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση», υπογράμμισε στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιφέρεια της Βαλένθια «πολύ δύσκολη».
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται η ένταση των βροχοπτώσεων που σημειώνονται συνήθως το φθινόπωρο στην ανατολική Ισπανία, καθώς στη διάρκεια του καλοκαιριού η θάλασσα απορροφά τη θερμότητα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εξάτμιση και να προκαλούνται ολοένα και πιο ισχυρές βροχές.
Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, η οποία μόλις έζησε και το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της.
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Πηγή: ΑΠΕ