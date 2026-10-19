REUTERS - Η επόμενη μέρα από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ισπανία

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες σημειώθηκαν στην ανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Μάλιστα, οι ισπανικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Advertisement

Advertisement

Βίντεο που ανήρτησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) από την περιφέρεια της Βαλένθια δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύροντας οχήματα σε πολλές περιοχές της Βαλένθια και του Αλικάντε.

Spain: The beach at Oliva, in La Safor, Valencia, is underwater this morning. Cars are submerged, homes are flooded and helicopters are rescuing people, with around 200 people trapped across the town.



Around 2,000 people were evacuated from campsites overnight. The mayor says… October 19, 2026

«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα υπεύθυνος έκτακτων καταστάσεων στην περιφέρεια της Βαλένθια.

«Από τη χθεσινή νύχτα ως τώρα σε κάποιες περιοχές έχουν πέσει περισσότερα από 500 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο (σ.σ. 50 εκατοστά βροχής). Κατά συνέπεια, σας παρακαλούμε (…) ακολουθείτε τις συστάσεις μας διότι υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι», που περιμένουν να διασωθούν, προειδοποίησε ο Βαλντεράμα.

Spain, Valencia: The stay-at-home order now covers 145 towns along the south Valencia and north Alicante coast.



Emergency services had logged 1,249 incidents by 10am. pic.twitter.com/ru5iWm2LsU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 19, 2026

Οι υπηρεσίες διάσωσης και στρατιώτες της μονάδας αρμόδιας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούσαν τα ξημερώματα για την απομάκρυνση ανθρώπων από πλημμυρισμένα σπίτια.

Advertisement

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις δυσπρόσιτες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση», υπογράμμισε στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιφέρεια της Βαλένθια «πολύ δύσκολη».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται η ένταση των βροχοπτώσεων που σημειώνονται συνήθως το φθινόπωρο στην ανατολική Ισπανία, καθώς στη διάρκεια του καλοκαιριού η θάλασσα απορροφά τη θερμότητα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εξάτμιση και να προκαλούνται ολοένα και πιο ισχυρές βροχές.

Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, η οποία μόλις έζησε και το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της.

Advertisement

Δείτε εικόνες:

Πηγή: ΑΠΕ

Advertisement