Μια 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας, που είχε εγκαταλείψει πρόσφατα την εμπόλεμη πατρίδα της αναζητώντας ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρήκε τραγικό θάνατο όταν δολοφονήθηκε με μαχαιριές σε σταθμό τρένου στη Βόρεια Καρολίνα, σύμφωνα με τις αρχές και μέλη της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Ιρίνα Ζαρούτσκα υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στον σταθμό East/West Boulevard στο South End της Σαρλότ, λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Charlotte-Mecklenburg.

Σε σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την οικονομική στήριξη της οικογένειάς της, αναφέρεται ότι η Ιρίνα «είχε φτάσει πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας ασφάλεια από τον πόλεμο και ελπίζοντας σε μια νέα αρχή». «Δυστυχώς, η ζωή της κόπηκε τόσο άδικα. Η απώλεια για την οικογένειά της είναι ανεπανόρθωτη», σημειώνεται.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 34χρονο Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Ο Μπράουν, άστεγος με μακρύ ποινικό μητρώο, είχε συλληφθεί επανειλημμένα από το 2011 για κακουργηματική κλοπή, ένοπλη ληστεία και απειλές. Είχε εκτίσει ποινή πέντε ετών για ληστεία με θανατηφόρο όπλο, ενώ σύμφωνα με τις αρχές αντιμετώπιζε και ψυχολογικά προβλήματα. Σε πρόσφατο έλεγχο της αστυνομίας, τον περασμένο Ιανουάριο, ισχυρίστηκε ότι το σώμα του «ελεγχόταν από μια τεχνητή ουσία».

Τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: New York Post