Η ακραία ζέστη σπάει τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 24ωρα, προκαλώντας μεγαλύτερες και ισχυρότερες πυρκαγιές.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, ρεκόρ καταρρίφθηκαν τη Δευτέρα στην Ανγκουλέμ, το Μπερζεράκ, το Μπορντό, το Σεντ-Εμιλιόν και το Σεντ-Ζιρόν. Το Météo France ανέφερε ότι οι «συχνά αξιοσημείωτες, ακόμη και πρωτοφανείς, μέγιστες θερμοκρασίες» στην περιοχή ήταν 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με τον Guardian.

Στην Κροατία, ρεκόρ θερμοκρασίας αέρα σημειώθηκαν στο Σίμπενικ, στους 39,5°C, και στο Ντουμπρόβνικ, στους 38,9°C, ενώ μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται κατά μήκος των ακτών της και σαρώνουν γειτονικές χώρες στα Βαλκάνια.

Πέρα από την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν σε όλο τον Καναδά, και η θερμοκρασία ρεκόρ πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου στο Ιράκ οδήγησε σε μια πανεθνική διακοπή ρεύματος.

Το κύμα καύσωνα στη νότια Ευρώπη έρχεται καθώς οι σκανδιναβικές χώρες ανακάμπτουν από πρωτοφανείς θερμοκρασίες άνω των 30°C στον Αρκτικό Κύκλο αυτόν τον μήνα.

Στην Ιταλία, όπου 16 από τις 27 μεγάλες πόλεις τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού για καύσωνα και ένα 4χρονο αγόρι πέθανε από θερμοπληξία, και στην Ισπανία, όπου ένας άνδρας πέθανε σε πυρκαγιά αφού υπέστη εγκαύματα στο 98% του σώματός του, η υψηλή ζέστη δεν έσπασε ρεκόρ, αλλά σήμανε συναγερμό.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, το 40% ενός δείγματος μετεωρολογικών σταθμών κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 40°C τη Δευτέρα. Περισσότεροι από τους μισούς από τους 51 καύσωνες στη Γαλλία από το 1947 έχουν συμβεί τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο ζεστός καιρός σε όλη την Ευρώπη έχει αποξηράνει τη βλάστηση και έχει επιτρέψει στις πυρκαγιές να εξαπλωθούν περαιτέρω, σε αυτό που οι επιστήμονες έχουν περιγράψει ως «κοκτέιλ μολότοφ» κλιματικών συνθηκών. Οι επιστήμονες της ΕΕ που ασχολούνται με τις πυρκαγιές προβλέπουν «ακραίες έως πολύ ακραίες συνθήκες» σε ολόκληρη την ήπειρο αυτή την εβδομάδα, με «ιδιαίτερα σοβαρούς» κινδύνους σε μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης και υψηλές καιρικές ανωμαλίες που αναμένονται σε περιοχές των Σκανδιναβικών χωρών.

Οι πυρκαγιές στην Ευρώπη έχουν κάψει περισσότερα από 400.000 εκτάρια μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (13/8), αριθμός που είναι 87% μεγαλύτερος από τον μέσο όρο για αυτήν την εποχή του χρόνου τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η ακραία ζέστη σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι επικίνδυνες θερμοκρασίες στην Ευρώπη θα σκοτώσουν 8.000 έως 80.000 περισσότερους ανθρώπους ετησίως μέχρι το τέλος του αιώνα, καθώς οι ζωές που χάνονται λόγω της ισχυρότερης ζέστης ξεπερνούν εκείνες που σώζονται από το ηπιότερο κρύο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός δήλωσε ότι οι πυρκαγιές και η κακή ποιότητα του αέρα επιδεινώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στην υγεία. Σημείωσε ότι οι θερμοκρασίες κατά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου έφτασαν πάνω από 42°C σε περιοχές της δυτικής Ασίας, της νότιας κεντρικής Ασίας, του μεγαλύτερου μέρους της βόρειας Αφρικής, του νότιου Πακιστάν και των νοτιοδυτικών ΗΠΑ, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά τόπους τους 45°C.

Πηγή: Guardian