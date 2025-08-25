Η Βίλα Σέρτοσα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ακίνητα της Ιταλίας, βρίσκεται κοντά στην πώληση, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Το πολυτελές κτήμα, που ανήκε στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, αναμένεται να αγοραστεί από Άραβα επιχειρηματία, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη.

Η συμφωνία, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων ευρώ, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αγοραπωλησίες ακινήτων στην ιστορία της Ιταλίας. Τη διαδικασία έχει αναλάβει η Sotheby’s International Realty σε συνεργασία με την Knight Castle Real Estate, εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι που ειδικεύεται σε ακίνητα υπερπολυτελείας.

Advertisement

Advertisement

Το κτήμα εκτείνεται σε 580.000 τ.μ. και περιλαμβάνει έπαυλη 4.500 τ.μ. με 68 δωμάτια, 174 θέσεις στάθμευσης, τέσσερα μπανγκαλόου, αμφιθέατρο, θερμοκήπιο, γυμναστήριο και πισίνες. Ανάμεσα στις ιδιαιτερότητές του ξεχωρίζει ένα τεχνητό ηφαίστειο, το οποίο στο παρελθόν είχε προκαλέσει πανικό όταν ενεργοποιήθηκε για λόγους εντυπωσιασμού. Στη βίλα έχουν φιλοξενηθεί ηγέτες όπως οι Τζορτζ Μπους, Βλαντίμιρ Πούτιν και Τόνι Μπλερ.

Villa Certosa, un facoltoso arabo pronto ad acquistare la dimora cara a Silvio Berlusconi https://t.co/cicHFX1RHO August 25, 2025

Η ιστορία της Βίλας Σέρτοσα ξεκινά από τον επιχειρηματία των ΜΜΕ Τζιάννι Ονοράτο και στη συνέχεια τον μεσάζοντα Φλάβιο Καρμπόνι, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε για την υπόθεση Banco Ambrosiano. Όταν αναγκάστηκε να πουλήσει, ο Μπερλουσκόνι απέκτησε το ακίνητο και το μετονόμασε σε «Βίλα Σέρτοσα». Για χρόνια λειτούργησε ως «εναλλακτικό καταφύγιο» του τότε πρωθυπουργού, αποκτώντας φήμη μυστηρίου.

Στις αρχές του 2000, η περιοχή τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής μυστικότητας: επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης σκαφών σε ακτίνα 500 μέτρων, δημιουργήθηκαν εγκαταστάσεις όπως ο «προβλήτας 007» που φημολογούνταν ότι συνδεόταν με υπόγειες σπηλιές, ενώ οι δικηγόροι του Μπερλουσκόνι απέφευγαν να παραδώσουν έγγραφα σε έρευνες για πιθανές πολεοδομικές παραβάσεις.

Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια —με φήμες για ενδιαφερόμενους όπως ο σουλτάνος του Μπρουνέι ή η αλυσίδα ξενοδοχείων Four Seasons— η πώληση δεν είχε προχωρήσει. Τώρα, οι κληρονόμοι του Καβαλιέρε φαίνεται πως είναι έτοιμοι να παραδώσουν το εμβληματικό ακίνητο, το οποίο βρίσκεται λίγα μόλις βήματα από την Costa Smeralda, μία από τις πιο πολυτελείς περιοχές της Μεσογείου.

Πηγή: Corriere