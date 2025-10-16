Την ίδρυση κόμματος με όνομα «Άμεση Δημοκρατία» ανακοίνωσε με βίντεο στα social media και φορώντας μύτη κλόουν ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Μεταξύ άλλων, είπε πως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από όλους μαζί και μέσα από ένα app θα συμμετέχουν όλοι στις διαδικασίες ενός κόμματος, πχ για την επιλογή των υποψήφιων βουλευτών- και επίσης ακόμα και μετά τις εκλογές θα μπορούσε μέσα από το app να αποφασίζεται το τι θα ψηφίζεται σε σημαντικά θέματα. Ωστόσο, όπως παραδέχεται, ούτε ο ίδιος έχει ακόμα καθαρή εικόνα για το πώς θα στηθεί και πώς θα λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός.

Advertisement

Advertisement