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  • Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση του 2020 που επέβαλε μποϊκοτάζ στις σχέσεις με την Άγκυρα.
  • Το λιβυκό κοινοβούλιο, με έδρα τη Βεγγάζη, επικύρωσε το μνημόνιο που είχε υπογραφεί αρχικά το 2019 για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο.
  • Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταστροφή της πολιτικής στάσης του ανατολικού στρατοπέδου της Λιβύης απέναντι στην τουρκική πλευρά.
  • Η έγκριση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε μετά την εκλογή νέου προέδρου στο λιβυκό κοινοβούλιο, ο οποίος διαδέχθηκε τον επί δώδεκα έτη πρόεδρο Αγκίλα Σάλεχ.
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα τη θαλάσσια συμφωνία (τουρκολιβυκό μνημόνιο) με την Τουρκία, ανακαλώντας την απόφαση για μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβυκού κοινοβουλίου.

Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία και η Λιβύη υπέγραψαν τη συμφωνία για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας τον Νοέμβριο του 2019 με σκοπό τον καθορισμό των ορίων των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών τους στη Μεσόγειο. Τότε είχε υπογραφεί από την κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) στην Τρίπολη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην περιοχή.

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Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λιβύη, που εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στη Βεγγάζη και συνδέεται πολιτικά με το στρατόπεδο του Χαλίφα Χαφτάρ, δεν είχε επικυρώσει τη συμφωνία, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της.

Σύμφωνα με το Anadolu, οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα την ανατροπή της Απόφασης Αρ. 6 του 2020, η οποία καλούσε σε διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα, όπως αναφέρει η δήλωση.

Η απόφαση σηματοδοτεί μεταστροφή της στάσης του κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης, το οποίο είχε απορρίψει τη συμφωνία και είχε αποφασίσει το μποϊκοτάζ της το 2020.

H έγκριση της συμφωνίας, έξι χρόνια μετά, ήρθε μετά τη παραίτηση του επί 12ετίας προέδρου του λιβυκού κοινοβουλίου Αγκίλα Σάλεχ και στενού συνεργάτη του Χαλίφα Χαφτάρ. Τη θέση του πήρε ο Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτής του Τομπρούκ (βορειοανατολικά).

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Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Τουρκία, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει την ενίσχυση της πολιτικής και διπλωματικής παρουσίας της και στην ανατολική Λιβύη, παρά τους παραδοσιακούς δεσμούς της με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Παράλληλα, σημαίνει συναγερμό στην Ελλάδα, η οποία είχε επιδιώξει να δημιουργήσει σχέσεις με την Τρίπολη και τη Βεγγάζη. Υπενθυμίζουμε ότι ο Χαφτάρ είχε πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Αθήνα το διήμερο 16-17 Ιανουαρίου 2020, ενώ ο γιος του, Μπελγκασέμ Χαφτάρ είχε επισκεφτεί την Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Αθήνα αμφισβητεί τη νομιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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