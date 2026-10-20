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Το λιβυκό κοινοβούλιο, με έδρα τη Βεγγάζη, επικύρωσε το μνημόνιο που είχε υπογραφεί αρχικά το 2019 για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταστροφή της πολιτικής στάσης του ανατολικού στρατοπέδου της Λιβύης απέναντι στην τουρκική πλευρά.

Η έγκριση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε μετά την εκλογή νέου προέδρου στο λιβυκό κοινοβούλιο, ο οποίος διαδέχθηκε τον επί δώδεκα έτη πρόεδρο Αγκίλα Σάλεχ.

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Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα τη θαλάσσια συμφωνία (τουρκολιβυκό μνημόνιο) με την Τουρκία, ανακαλώντας την απόφαση για μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβυκού κοινοβουλίου.

Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία και η Λιβύη υπέγραψαν τη συμφωνία για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας τον Νοέμβριο του 2019 με σκοπό τον καθορισμό των ορίων των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών τους στη Μεσόγειο. Τότε είχε υπογραφεί από την κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) στην Τρίπολη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην περιοχή.

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Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λιβύη, που εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στη Βεγγάζη και συνδέεται πολιτικά με το στρατόπεδο του Χαλίφα Χαφτάρ, δεν είχε επικυρώσει τη συμφωνία, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της.

#Libya’s House of Representatives voted on Tuesday to officially approve the Libya-Turkey Maritime Agreement, and formally rescinded its 2020 resolution that called for a boycott of the Republic of #Turkey. https://t.co/nJ1cONRhYp October 20, 2026

Σύμφωνα με το Anadolu, οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα την ανατροπή της Απόφασης Αρ. 6 του 2020, η οποία καλούσε σε διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα, όπως αναφέρει η δήλωση.

Η απόφαση σηματοδοτεί μεταστροφή της στάσης του κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης, το οποίο είχε απορρίψει τη συμφωνία και είχε αποφασίσει το μποϊκοτάζ της το 2020.

#تصريح عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد «مصباح دومة»، وبحضور 111 نائباً ، وتم خلال الجلسة انتخاب عضو مجلس النواب السيد «الصالحين عبدالنبي» رئيسًا لمجلس النواب بالإجماع، كما تم انتخاب عضو المجلس السيد «طارق الأشتر» نائبًا أول لرئيس مجلس النواب، وعضو المجلس السيد «مصباح دومة» نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب، حيث أدى رئيس مجلس النواب ونائبيه اليمين القانونية أمام مجلس النواب. كما شهدت الجلسة انتخاب عضو مجلس النواب السيد «زايد هدية» مقررًا لمجلس النواب، وعضو المجلس السيد «محمد تامر» نائبًا لمقرر مجلس النواب، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس النواب السادة «سليمان سويكر، محمد أمَدور، صالح فحيمة» مراقبين للمجلس ، وبذلك علقت الجلسة . #عبدالله_بليحق #المتحدث_الرسمي #مجلس_النواب_الليبي رابط فيديو الجلسة بقناة مجلس النواب على اليوتيوب : https://t.co/Bw3jmO9Jp4 — Abdullah Blihegᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ (@AbdullahBliheg) October 6, 2026

H έγκριση της συμφωνίας, έξι χρόνια μετά, ήρθε μετά τη παραίτηση του επί 12ετίας προέδρου του λιβυκού κοινοβουλίου Αγκίλα Σάλεχ και στενού συνεργάτη του Χαλίφα Χαφτάρ. Τη θέση του πήρε ο Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτής του Τομπρούκ (βορειοανατολικά).

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Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Τουρκία, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει την ενίσχυση της πολιτικής και διπλωματικής παρουσίας της και στην ανατολική Λιβύη, παρά τους παραδοσιακούς δεσμούς της με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Παράλληλα, σημαίνει συναγερμό στην Ελλάδα, η οποία είχε επιδιώξει να δημιουργήσει σχέσεις με την Τρίπολη και τη Βεγγάζη. Υπενθυμίζουμε ότι ο Χαφτάρ είχε πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Αθήνα το διήμερο 16-17 Ιανουαρίου 2020, ενώ ο γιος του, Μπελγκασέμ Χαφτάρ είχε επισκεφτεί την Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Αθήνα αμφισβητεί τη νομιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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