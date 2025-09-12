Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει μια επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Advertisement

Advertisement

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.

Είπε ότι η «ανατολική φρουρά» θα συγκροτηθεί με πολυάριθμα μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη σχετικά με την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, δήλωσε γαλλική διπλωματική πηγή.

Στον Ρώσο απεσταλμένο ειπώθηκε ότι η εισβολή είναι απαράδεκτη και συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε η πηγή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters