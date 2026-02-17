Η εντυπωσιακή άνοδος της Κίνας στον τομέα της ρομποτικής βρέθηκε στο επίκεντρο του φετινού CCTV Spring Festival Gala, της εμβληματικής τηλεοπτικής παραγωγής που συνοδεύει κάθε χρόνο τον εορτασμό της κινεζικής Πρωτοχρονιάς και συγκεντρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές, συχνά συγκρινόμενο με το Super Bowl των ΗΠΑ.

Τέσσερις ανερχόμενες εταιρείες ρομποτικής – Unitree Robotics, Galbot, Noetix και MagicLab – παρουσίασαν τα προηγμένα ανθρωποειδή ρομπότ τους στη σκηνή του γκαλά, στέλνοντας μήνυμα για τη δυναμική που αναπτύσσει η χώρα στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στα εναρκτήρια σκετς πρωταγωνίστησαν τα ρομπότ, με αποκορύφωμα μια εντυπωσιακή επίδειξη πολεμικών τεχνών: περισσότερα από δώδεκα ανθρωποειδή της Unitree εκτέλεσαν συγχρονισμένες «μάχες» με σπαθιά και κοντάρια, σε μια χορογραφία υψηλής τεχνικής δυσκολίας που ενθουσίασε το κοινό.

Στο πρόγραμμα έκανε επίσης την εμφάνισή του το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Doubao της ByteDance, ενώ ρομπότ των Noetix και MagicLab συμμετείχαν σε κωμικά σκετς και χορευτικές παραστάσεις δίπλα σε ανθρώπους καλλιτέχνες, αναδεικνύοντας τη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής στη σκηνή.

Λίγο αργότερα, ο ιδρυτής της Unitree είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο πλαίσιο τεχνολογικού συμποσίου υψηλού επιπέδου. Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συναντήσεων του Κινέζου προέδρου με ιδρυτές εταιρειών ρομποτικής τον τελευταίο χρόνο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η κινεζική ηγεσία στον συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, οι πωλήσεις ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα αναμένεται να ξεπεράσουν τις 28.000 μονάδες μέσα στη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς. Την ίδια ώρα, ο Έλον Μασκ έχει προειδοποιήσει για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες, επισημαίνοντας ότι η Κίνα δεν πρέπει να υποτιμάται σε ζητήματα τεχνολογίας και βιομηχανικής καινοτομίας.