Δεν είναι σίγουρο εάν ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να λανσάρει το άρωμα που φέρει την υπογραφή του, ή ένιωσε ασφυκτικά δίπλα στον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ Αλ Σάρα, κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο την περασμένη Δευτέρα, όταν άρχισε ξαφνικά να τους ψέκασε όλους με άρωμα.

Αν και ο Σύρος πρόεδρος φάνηκε να ξαφνιάζεται από την χειρονομία, κάνοντας μια κίνηση να αποφύγει την «αρωματική επίθεση» του Τραμπ, δέχθηκε το δώρο έκπληξη του Αμερικανού προέδρου, το άρωμα «Victory 45-47», το οποίο ο Τραμπ παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι και αναφέρεται στις δύο προεδρικές του θητείες.

US President Donald Trump gifts Syrian President Ahmed al-Sharaa a bottle of perfume during his visit to Washington.#Trump #Syria pic.twitter.com/bsjnQOQySs — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 12, 2025

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ψεκάζει πρώτα τον εαυτό του με το συγκεκριμένο άρωμα και στη συνέχεια τον Αλ Σάρα και τα υπόλοιπα μέλη της συριακής αποστολής. Ο Τραμπ ολοκλήρωσε τη χειρονομία του προσφέροντας ένα ακόμη φιαλίδιο — τη γυναικεία εκδοχή του ίδιου αρώματος — το οποίο, όπως ανέφερε, προορίζεται για τη σύζυγο του προέδρου της Συρίας.