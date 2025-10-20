H γνωστή διατροφολόγος και food content creator από την Αυστραλία, Stacey Hatfield, πέθανε λόγω σοβαρής και “εξαιρετικά σπάνιας” επιπλοκής μετά από τοκετό στο σπίτι στις 29 Σεπτεμβρίου. Την είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της Nathan Warnecke χθες (19/10).

Η Hatfield ήταν γνωστή για την προώθηση ενός τρόπου ζωής χωρίς τοξίνες και τροφών με φυσικά συστατικά, μέσω της ιστοσελίδας και του λογαριασμού της στο Instagram, Natural Spoonfuls.

«Με βαριά καρδιά μοιράζομαι μαζί σας την απρόσμενη απώλεια της όμορφης συζύγου μου, της ψυχής μου και της καλύτερής μου φίλης, της Stacey Warnecke (Hatfield)», έγραψε ο Nathan στη σελίδα του Natural Spoonfuls στο Instagram. «Η Stacey έφυγε από τη ζωή στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, αφού γέννησε με επιτυχία τον πρωτότοκο γιο μας, τον Axel, στο σπίτι», συνέχισε. «Δυστυχώς, λίγο μετά, παρουσιάστηκε μια απρόβλεπτη και εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή και πέθανε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το προσωπικό του νοσοκομείου έκανε τα πάντα για να τη σώσει, αλλά, παρά τις προσπάθειές τους, δεν ήταν δυνατόν».

Food influencer Stacey Hatfield has died after experiencing an “extremely rare complication” just hours after giving birth to her son.



₿: bc1q8grl3y7utzevu56uq0us0rpgv6r69me762g20g pic.twitter.com/skOH0YR7y3 — Centennial Man (@CentennialMan) October 20, 2025

Ο Nathan ανέφερε ότι γνώριζε τη σύζυγό του εδώ και εννέα χρόνια και ότι «ήταν το φως της ζωής του και ο λόγος που σηκωνόταν κάθε πρωί».

«Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο καταστροφική είναι αυτή η απώλεια για μένα και για όλους όσοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν», πρόσθεσε. «Ήταν ο φάρος μου μέσα στην καταιγίδα και ο κόσμος είναι λιγότερο φωτεινός χωρίς εκείνη».

«Ως σύζυγος, δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη σύντροφο», είπε. «Ήταν ο πιο όμορφος, τρυφερός, εργατικός, πειθαρχημένος, έξυπνος και αξιόπιστος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Με έκανε τον άνθρωπο που είμαι σήμερα και όλα όσα έχω στη ζωή τα οφείλω σε εκείνη. Η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου ήταν όταν την παντρεύτηκα, την καλύτερή μου φίλη, σε μια παραλία με λευκή άμμο στις Μαλδίβες».

Heartbreak as popular 'low tox' nutritionist, 30, dies just hours after giving birth to newborn son Axel: 'Nothing could be done' https://t.co/0x6WgiBqTy — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 20, 2025

Ανέφερε επίσης ότι η σύζυγός του ίδρυσε την εταιρεία Natural Spoonfuls το 2019, πριν δημιουργήσει την εταιρεία περιεχομένου Waffl.

«Είμαι τόσο περήφανος για όλα όσα πέτυχε στην επαγγελματική της ζωή και ήμουν προνομιούχος που μπορούσα να τη βοηθήσω να πραγματοποιήσει το όραμά της όλα αυτά τα χρόνια», είπε. «Το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής της ήταν να γίνει μητέρα. Και το κατάφερε. Με τον δικό της τρόπο, ακριβώς όπως το είχε φανταστεί. Λάτρευε την εγκυμοσύνη της και τους τελευταίους 9 μήνες έλεγε κάθε μέρα στον γιο μας ότι τον αγαπά. Τον κράτησε αγκαλιά όταν γεννήθηκε, τον θήλασε, είδε ότι ήταν αγόρι και τον αγάπησε. Τον αγαπούσε τόσο πολύ και συνεχίζει να τον αγαπά.»

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 24.926 αυστραλιανά δολάρια από τον στόχο των 28.000 μέσω GoFundMe, για να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας, οι λογαριασμοί του σπιτιού, οι προμήθειες για το μωρό και ο χρόνος που απέχει από την εργασία του ο Nathan.

Στην περιγραφή της καμπάνιας αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Stacey πέθανε μόλις δύο μήνες πριν από την επέτειο του γάμου τους.

