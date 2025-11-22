Ο πρώην ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, συνελήφθη στη βίλα του στην πρωτεύουσα, Μπραζίλια, την ώρα που στην χώρα «φουντώνουν» τα σενάρια ότι οργάνωνε την διαφυγή του σε ξένη πρεσβεία για να αποφύγει τη φυλάκιση για τον ρόλο του στην οργάνωση στρατιωτικού πραξικοπήματος, μετά τις χαμένες εκλογές του 2022.

Με μια σύντομη ανακοίνωση, η ομοσπονδιακή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι αξιωματικοί εκτέλεσαν ένταλμα σύλληψης μετά από σχετικό αίτημα του ανώτατου δικαστηρίου. Ο 70χρονος Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σε βάση της ομοσπονδιακής αστυνομίας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το προεδρικό μέγαρο στο οποίο ζούσε από το 2019 έως το 2022, όταν έχασε τις εκλογές και προσπάθησε να οργανώσει στρατιωτικό πραξικόπημα.

Σϋμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η σύλληψη του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, ο οποίος τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο, διατάχθηκε από τον δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου, Αλεξάντρε ντε Μοράες, λόγω φόβων ότι ενδεχομένως προσπαθήσει να διαφύγει σε κάποια από τις πολλές διπλωματικές αποστολές της πρωτεύουσας για να αποφύγει την τιμωρία για την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης της εξουσίας.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για την οργάνωση πραξικοπήματος με στόχο να αποτρέψει την ανάληψη της εξουσίας από τον νικητή των εκλογών του 2022, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έχει ακόμη διατάξει τη φυλάκισή του για αυτά τα εγκλήματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά νομικών διαδικασιών και εφέσεων.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μετά τα σενάρια των τελευταίων ημερών για φυλάκιση του Μπολσονάρου, οι υποστηρικτές του σχεδίαζαν να αποτρέψουν την σύλληψή του, κάνοντας «αγρυπνία» έξω από την βίλα, εντός της οποίας ο ηγέτης τους ζει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η διαμαρτυρία είχε οργανωθεί από τον γιο του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, μέσα από τα social media. «Θα πολεμήσετε για τη χώρα σας ή θα βλέπετε τα πάντα από το κινητό σας ενώ κάθεστε στον καναπέ;», ανέφερε ο γερουσιαστής στο μήνυμά του προς τους υποστηρικτές του πατέρα του.

Ο Μοράες, ο δικαστής που αποφάσισε να γίνει η σύλληψη του Μπολσονάρου, υποστήριξε ότι ήταν πιθανό η «αγρυπνία» να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αντιπερισπασμός στις προσπάθειές του να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία.

Το αστυνομικό μέγαρο που μεταφέρθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας

Ενισχύοντας αυτές τις υποψίες, ο Μοράες είπε ότι το ηλεκτρονικό βραχιόλι εντοπισμού του Μπολσονάρου είχε παραβιαστεί στις 12:08 π.μ. (τοπική ώρα) του Σαββάτου. Αυτό υποδείκνυε ότι «ο καταδικασμένος είχε σχεδιάσει να σπάσει το βραχιολάκι προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία της διαφυγής του, με τη βοήθεια της σύγχυσης που προκλήθηκε από τη διαμαρτυρία που κάλεσε ο γιος του».

Τον Αύγουστο, ο Μπολσονάρου κατηγορήθηκε ότι ζητούσε άσυλο στην Αργεντινή, όπου ένας άλλος δεξιός σύμμαχος, ο Χαβιέρ Μιλέι, βρίσκεται στην εξουσία. Το 2024, ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας πέρασε μυστηριωδώς δύο νύχτες μέσα στην πρεσβεία της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, οι υποστηρικτές του Λούλα έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να οδεύει προς τη φυλακή. Η σύζυγος του Μπολσονάρου, Μισέλ, απάντησε με ένα απόσπασμα από Ψαλμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Κύριος θα σε φυλάξει από κάθε κακό – θα προστατεύσει τη ζωή σου. Ο Κύριος θα προστατεύει την έξοδό σου και την είσοδό σου από τώρα και στον αιώνα», έγραφε η Μισέλ Μπολσονάρου.

Πηγή: Guardian

