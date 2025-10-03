Μποϊκοτάζ στο Netflix «για την υγεία των παιδιών σας» ζητά ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.

Ο Μασκ κοινοποίησε την 1η Οκτωβρίου ανάρτηση άλλου χρήστη με meme όπου το Netflix παρουσιάζεται ως Δούρειος Ίππος για την προώθηση της «transgender woke agenda» στα παιδιά.

Έκτοτε έχει προβεί σε πολλές αναρτήσεις και κοινοποιήσεις άλλων αναρτήσεων. Αυτό που «πυροδότησε» την «καμπάνια» του δισεκατομμυριούχου για το «cancel» του Netflix ήταν ένα καρτούν του Netflix (Dead End: Paranormal Park) όπου ο πρωταγωνιστής δηλώνει transgender. Χρήστες των social media έχουν σχολιάσει ότι πρόκειται για μια σειρά που απευθύνεται σε παιδιά 7 ετών και πάνω.

Έκτοτε ο Μασκ έχει κάνει πολλές κοινοποιήσεις σχολίων σχετικά με άλλες παιδικές σειρές στο Netflix που έχουν «pro-trans» θεματολογίες, καθώς και δημοσιεύσεις που κατηγορούν την πλατφόρμα για εμφανείς διακρίσεις σε βάρος των λευκών- ενώ σε μια σχολιάζει πως όλες οι δωρεές εργαζομένων του Netflix ήταν προς τους Δημοκρατικούς.

Το Netflix δεν έχει προβεί σε σχόλια, ενώ, όπως αναφέρει το Variety, ενδεχομένως να είναι δύσκολο να εξακριβωθεί κατά πόσο έχει επηρεαστεί ποσοτικά η βάση των συνδρομητών του, καθώς η πλατφόρμα δεν παρουσιάζει πλέον τους αριθμούς των συνδρομητών της.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Wow, 100% of Netflix employee donation are to the Democratic Party! https://t.co/MvXGEYolKF
October 1, 2025