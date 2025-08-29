Ο πρωθυπουργός των Χούθι της Υεμένης φέρεται να σκοτώθηκε σε αεροπορικά πλήγματα από το Ισραήλ στην πρωτεύουσα της χώρας, Σαναά, με κορυφαία στελέχη της ηγεσίας τους να στοχεύονται σε άλλη επίθεση, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Το κανάλι Αλ Τζουμχουρίγια της Υεμένης και η εφημερίδα Αντέν αλ Γκαντ μετέδωσαν πως ο πρωθυπουργός των Χούθι, Αχμέντ αλ Ραχάουϊ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση σε διαμέρισμα, όπου βρήκαν τον θάνατο και σύντροφοι/ συνεργάτες του. Επίσης, αναφέρθηκε ένα άλλο πλήγμα, όπου στοχεύθηκαν 10 υπουργοί των Χούθι οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί σε τοποθεσία εκτός τη πρωτεύουσας για να ακούσουν ομιλία του ηγέτη της οργάνωσης, Αμπντούλ Μαλίκ Αλ Χούθι.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τους Times of Israel, πολιτικές πηγές που επικαλέστηκε το ισραηλινό Κανάλι 13 υποστήριζαν πως «η κατεύθυνση (των αξιολογήσεων) είναι θετική, φαίνεται πως η επίθεση ήταν επιτυχής». Επίσης το Ynet μετέδωσε ότι «η αξιολόγηση πως ολόκληρη η στρατιωτική και κυβερνητική ελίτ των Χούθι εξοντώθηκε στην επίθεση ενισχύεται».

Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών παρείχαν λεπτομέρειες σε πραγματικό χρόνο για τη συγκέντρωση, ανοίγοντας τον δρόμο για το πλήγμα, που πραγματοποιήθηκε παρά την πυκνή αεράμυνα της περιοχής, σύμφωνα με αναφορές. Καθώς ο Αλ Χούθι μιλούσε, το Ισραήλ παρακολουθούσε την ομιλία για να δει αν είχε αντιληφθεί πως υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του στοχεύονταν- και κάτι τέτοιο δεν συνέβη, πάντα με βάση τις εν λόγω αναφορές.

Μεταξύ αυτών που στοχεύθηκαν ήταν ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου τους. Ο δεύτερος φέρεται να είχε τραυματιστεί σοβαρά σε επίθεση τον Ιούνιο.

Yemen, primo ministro Houthi ucciso in un raid di Israele 👉 https://t.co/jIvVsqFesB pic.twitter.com/SlD0F0Ynsu — Tg La7 (@TgLa7) August 29, 2025

🚨 Israel eliminated at least 5 of the Houthis top brass today in Sanaa including the Minister of Defence Muhammad al-Atifi and the Chief of Staff Muhammad al-Ghamari.



Incredible work.



Israel is eliminating the world’s most barbaric terrorists daily 👏🏽



On top of that,… pic.twitter.com/0sjMcyXy4f — Kosher🎗 (@koshercockney) August 28, 2025

The art of Israel’s hands in Sanaa.



The occupying regime in Iran will be the next target! pic.twitter.com/tBQ6NBtvfo — 🎗️pooria pournazeri⚔️ #KingRezaPahlavi 🦁👑☀️🇮🇱 (@pournazeri) August 28, 2025

Με πληροφορίες από Times of Israel