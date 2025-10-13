Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Κυριακή πως ίσως προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους cruise τύπου Tomahawk αν ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ενώ πετούσε προς το Ισραήλ ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχαν συζητήσει το αίτημα Ζελένσκι για όπλα, περιλαμβανομένων Tomahawk. Οι ίδιοι μίλησαν στο τηλέφωνο το Σάββατο και την Κυριακή.

«Ναι, μπορεί να του πω (του Πούτιν) πως αν ο πόλεμος δεν διευθετηθεί, ίσως το κάνουμε» είπε ο Τραμπ. «Ίσως όχι, μα ίσως το κάνουμε. Θέλουν να δουν Tomahawk να τους έρχονται; Δεν νομίζω» πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ είπε τη Δευτέρα πως η προμήθεια Tomahawk στην Ουκρανία θα είχε κακό τέλος για όλους, ειδικά για τον Τραμπ. Ο Μεντβέντεφ είναι γνωστός για τις επιθετικές του τοποθετήσεις και έχει επανειλημμένα καταφερθεί εναντίον του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι αδύνατον να διαπιστωθεί εάν ένας πύραυλος Tomahawk φέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή αφού εκτοξευτεί, κάτι που που έχει αναφέρει και εκπρόσωπος του Πούτιν. Σημειώνεται πως οι Tomahawk είναι πύραυλοι cruise- τέτοιους πυραύλους χρησιμοποιεί και η Ρωσία (Kalibr).

«Θα ήλπιζε κανείς πως είναι μια άλλη κενή απειλή…όπως η αποστολή πυρηνικών υποβρυχίων πιο κοντά στη Ρωσία» έγραψε, αναφερόμενος σε δήλωση Τραμπ τον Αύγουστο πως είχε διατάξει πυρηνικά υποβρύχια να πάνε πιο κοντά στη Ρωσία μετά από «πολύ προκλητικά» σχόλια του Μεντβέντεφ.

Ο Πούτιν έχει πει ότι αν δοθούν στην Ουκρανία Tomahawk, που έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ (και ως εκ τούτου μπορούν να χτυπήσουν οπουδήποτε στην ευρωπαϊκή Ρωσία, περιλαμβανομένης της Μόσχας) αυτό θα κατέστρεφε τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε πως η Ουκρανία θα χρησιμοποιούσε Tomahawk μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς και όχι για επιθέσεις σε αμάχους. «Ποτέ δεν επιτεθήκαμε στους αμάχους τους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας» είπε ο Ζελένσκι στο Fox News.

Ο Πούτιν είχε πει νωρίτερα μέσα στον μήνα πως ήταν αδύνατον να χρησιμοποιηθούν Tomahawk χωρίς την άμεση συμμετοχή αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού και οπότε οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε ένα «ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ δεν θα πωλούσαν Tomahawk στην Ουκρανία, μα θα τους παρείχαν στο ΝΑΤΟ, που θα μπορούσε να τους δώσει στους Ουκρανούς.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θεωρεί τους προβληματισμούς της Ρωσίας ως λόγο για να προχωρήσει η προμήθεια. «Βλέπουμε και ακούμε πως η Ρωσία φοβάται μήπως οι Αμερικανοί μας δώσουν Tomahawk- αυτού του είδους η πίεση ίσως βοηθήσει για την ειρήνη» σημείωσε.

Με πληροφορίες από Reuters