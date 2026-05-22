Η Λουπίτα Νιόνγκο απάντησε δημόσια στην κριτική που δέχθηκε για τη συμμετοχή της στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν , όπου υποδύεται την Ωραία Ελένη.

Σε συνέντευξή της στο Elle, η ηθοποιός σχολίασε τις αντιδράσεις γύρω από το γεγονός ότι επιλέχθηκε για τον ρόλο της «πιο όμορφης γυναίκας του κόσμου», ξεκαθαρίζοντας πως: «Δεν μπορείς να υποδυθείς την ομορφιά».

Η ίδια εξήγησε ότι προσεγγίζει τον χαρακτήρα πέρα από την εξωτερική εικόνα, λέγοντας: «Θέλω να μάθω ποιος είναι πραγματικά ένας χαρακτήρας. Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση;». Παράλληλα, σημείωσε πως η συγκεκριμένη ιστορία έχει αποτελέσει αντικείμενο αμέτρητων ερμηνειών και αναλύσεων μέσα στα χρόνια, κάτι που κάνει τη δημιουργική προσέγγιση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Αναφερόμενη στον σκηνοθέτη της ταινίας, η Νιόνγκο τόνισε: «Η έρευνα θα μπορούσε να είναι ατελείωτη. Το καλό όταν συνεργάζεσαι με έναν σεναριογράφο όπως ο Κρις είναι ότι όλα είναι ήδη στο σενάριο». Όπως είπε, βασίστηκε κυρίως στο υλικό που της δόθηκε για να χτίσει τον χαρακτήρα της.

Η 43χρονη ηθοποιός υπογράμμισε ακόμη ότι η «Οδύσσεια» αποτελεί «μια μυθολογική ιστορία» και όχι ιστορική αναπαράσταση, προσθέτοντας πως το καστ της ταινίας «είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο στο να απαντά διαρκώς στην κριτική, αφού όπως ανέφερε τα αρνητικά σχόλια θα υπάρχουν ανεξάρτητα από το αν τα σχολιάσει ή όχι.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση του καστ της επικής παραγωγής της Universal Pictures. Ο Έλον Μάσκ είχε γράψει στο X ότι ο Νόλαν «έχει χάσει την ακεραιότητά του», ενώ σε άλλη ανάρτηση υποστήριξε ότι ο σκηνοθέτης επιδιώκει βραβεία μέσω των νέων κανόνων διαφορετικότητας των Όσκαρ.

Στο πλευρό της Νιόνγκο στάθηκαν αρκετές γνωστές προσωπικότητες. Ο Άλεκ Μπάλντουιν

απάντησε στον Μασκ γράφοντας: «Αγαπητέ Έλον… αυτή ΕΙΝΑΙ η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο», ενώ ο Τζίμι Κίμελ,τον προέτρεψε να «μείνει στα χωράφια του».

Ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίστηκε δημόσια την επιλογή του, εξηγώντας πως η δύναμη και η ψυχραιμία ήταν βασικά στοιχεία για τον χαρακτήρα της Ελένης και ότι η Λουπίτα Νιόνγκο τα αποδίδει με απόλυτα φυσικό τρόπο. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι επιθυμούσε έντονα να συνεργαστεί μαζί της στην ταινία.