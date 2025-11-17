Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την αγρία δολοφονία του 9χρονου αγοριού στην Ιταλία από τη μητέρα του, η οποία του έκοψε το λαιμό με μαχαίρι.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης το μοιραίο βράδυήταν μια από τις πρώτες φορές που η 55χρονη Ολένα Στάσιουκ και ο μικρός Τζιοβάνι έμειναν μόνοι τους, μετά από μια 8ετη μάχη για την επιμέλειά του ανάμεσα στη γυναίκα από την Ουκρανία και τον Πάολο, τον Ιταλό πατέρα του 9χρονου, μετά το διαζύγιο που πήραν το 2017.

Όπως αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ο Τζιοβάνι είχε πει σε έναν ψυχολόγο ότι δεν ένιωθε άνετα όταν ήταν μόνος με τη μητέρα του.

Οταν το παιδί ρωτήθηκε για την πιθανότητα να μείνει μόνος με τη μητέρα του, απάντησε: «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα».

Il piccolo Giovanni è stato ucciso dalla sua mamma, abbiamo sentito il direttore dell'azienda sanitaria di Triste.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/zi7sJB5lEk — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 14, 2025

Ιταλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν, επίσης, ότι ο Πάολο είχε δώσει ως δώρο στον γιο του ένα smartwatch για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο εκείνο το βράδυ η συσκευή δεν χρησιμοποιήθηκε.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του παιδιού που είχε πάρει διαζύγιο από την 55χρονη παιδοκτόνο δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της προκειμένου να του παραδώσει το παιδί.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν την άψυχη σορό του παιδιού. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ το παιδί ήταν νεκρό για ώρες με τη μητέρα του να το σκοτώνει κόβοντας τον λαιμό του με μαχαίρι.