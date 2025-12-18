Σε σπάνιο βραδικό διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε για τα επιτεύγματά του και κατηγόρησε τον Δημοκρατικό προκάτοχό του για την εκτόξευση των τιμών καταναλωτή, καθώς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του προετοιμάζεται για δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές τον επόμενο χρόνο. «Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ομιλία που διήρκεσε λιγότερο από 20 λεπτά και εκφωνήθηκε με εκπληκτικά γρήγορο ρυθμό. Τώρα διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος διαμαρτύρεται τακτικά ότι δεν λαμβάνει αναγνώριση για τα επιτεύγματά του, πρότεινε κάποιες νέες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής.

“Tonight, after 11 months, our border is secure, inflation is stopped, wages are up, prices are down, our nation is strong, America is respected, and OUR COUNTRY IS BACK.



We are poised for an economic boom the likes of which the world has never seen.” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/EWfEfc734u — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

Η ομιλία, αντίθετα, εκφωνήθηκε με έντονο αίσθημα παραπόνου, με τον Τραμπ να παραπονιέται για τις εισβολές μεταναστών, τα βίαια εγκλήματα και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων στην Αίθουσα Διπλωματικής Υποδοχής του Λευκού Οίκου, η οποία ήταν στολισμένη με εορταστική διακόσμηση.

Επέρριψε για όλα την ευθύνη στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σε προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, στους μετανάστες και σε αυτό που χαρακτήρισε ως διεφθαρμένο σύστημα.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ επαίνεσε το έργο της κυβέρνησής του φέτος σε μια σειρά θεμάτων, από τη μείωση των συνοριακών διελεύσεων έως τη μείωση των τιμών ορισμένων αγαθών και υποσχέθηκε ότι το έθνος θα είναι ισχυρότερο του χρόνου.

Μεταξύ των λίγων πολιτικών πρωτοβουλιών, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα στείλει ένα «μέρισμα πολεμιστή» ύψους 1.776 δολαρίων σε 1,45 εκατομμύρια Αμερικανούς στρατιωτικούς την ερχόμενη εβδομάδα.

WARRIOR DIVIDENDS ⚔️🇺🇸



"1,450,000 military service members will receive a special we call Warrior Dividend before Christmas… in honor of our nation's founding in 1776, we are sending every soldier $1,776." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/2SenJQT0xI December 18, 2025

Υποστήριξε επίσης μια πρόταση των Ρεπουμπλικανών να καταβάλλονται μετρητά απευθείας στους πολίτες για να αντισταθμίσουν το κόστος της ασφάλισης υγείας αντί να παρέχουν επιδοτήσεις μέσω του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας. Η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη λάβει αρκετή υποστήριξη στο Κογκρέσο.

«Θέλω τα χρήματα να πάνε απευθείας στον λαό, ώστε να μπορείτε να αγοράσετε τη δική σας υγειονομική περίθαλψη», είπε ο Τραμπ. «Οι μόνοι χαμένοι θα είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες».

Παραδόξως, αφιέρωσε λίγο χρόνο στην αντιμετώπιση των εξωτερικών υποθέσεων, ένα θέμα που απασχόλησε μεγάλο μέρος του πρώτου έτους της θητείας του. Έκανε μια φευγαλέα αναφορά στον πόλεμο στη Γάζα, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία ή στην σύγκρουση με τη Βενεζουέλα.

Η κακή αξιολόγηση Τραμπ στον τομέα της οικονομίας

Η ομιλία έδωσε την ευκαιρία στον Τραμπ να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με το υψηλό κόστος ζωής, ένα ζήτημα που ο αμερικανόας πρόεδρος έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως φάρσα των Δημοκρατικών. Ενώ ρίχνει την ευθύνη στην προεδρία του Μπάιντεν, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές, αλλά υποστήριξε ότι το έθνος ήταν «έτοιμο» για μια οικονομική άνθηση.

President Donald J. Trump delivers a speech from the White House 🇺🇸



"Over the past 11 months, we have brought more positive change to Washington than any administration in American history." @POTUS pic.twitter.com/E9v8zG18dc December 18, 2025

«Μειώνω αυτές τις υψηλές τιμές και τις μειώνω πολύ γρήγορα», είπε.

Υποσχέθηκε ότι οι συνθήκες θα βελτιωθούν τον επόμενο χρόνο, επικαλούμενος τις φορολογικές πολιτικές του, τους δασμούς και τα σχέδιά του να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα θα ήταν ευπρόσδεκτο νέο για τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ, οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου του επόμενου έτους.

Ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία για την οικονομία, αξιοποιώντας ουσιαστικά τον υψηλό πληθωρισμό της προεδρίας του Μπάιντεν για να νικήσει την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις στις περσινές εκλογές.

Ως πρόεδρος, οι δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ φέτος έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα και έχουν αυξήσει τις τιμές σε μια οικονομία που τώρα επιβλέπεται από την κυβέρνησή του για σχεδόν ένα χρόνο – και ο Τραμπ, όπως και ο Μπάιντεν πριν από αυτόν, αγωνίζεται να πείσει τους Αμερικανούς ότι η οικονομία είναι υγιής.

LOOK AT THE FACTS. ⬇️ pic.twitter.com/dJEFhyVuLq — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

Μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos την Τρίτη έδειξε ότι μόνο το 33% των ενηλίκων των ΗΠΑ εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την οικονομία.

Μετά την ομιλία, οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι ο Τραμπ είχε προσφέρει στους Αμερικανούς λίγες λύσεις στις ανησυχίες τους. Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ της Βιρτζίνια χαρακτήρισε την ομιλία «μια θλιβερή προσπάθεια απόσπασης της προσοχής», ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ένας πιθανός υποψήφιος για την προεδρία του 2028, απλώς δημοσίευσε τη λέξη «Εγώ» – αναφερόμενος στον Τραμπ – περισσότερες από 700 φορές.

«Η πιο hot οικονομικά χώρα»

Στις παρατηρήσεις του, ο Τραμπ είπε ότι είχε προσελκύσει 18 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα ανοίξουν εργοστάσια. Υποστήριξε ότι η δασμολογική του πολιτική ήταν ο κύριως παράγοντας: «Πριν από ένα χρόνο η χώρα μας ήταν νεκρή… Τώρα είμαστε η πιο hot χώρα οπουδήποτε στον κόσμο».

Η ομιλία έγινε μόλις μία ημέρα πριν από μια στενά παρακολουθούμενη ενημέρωση για τον πληθωρισμό από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Αφού άγγιξε ένα τετραετές χαμηλό 2,3% τον Απρίλιο, μόλις τρεις μήνες μετά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, ο ετήσιος πληθωρισμός έκτοτε αυξάνεται.

Σε γενικές γραμμές, πρόσφατα κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι η ανάπτυξη της οικονομίας έχει ανακάμψει κάπως μετά τη συρρίκνωσή της κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Ωστόσο, δείχνουν επίσης ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η ανεργία έχει αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών και οι τιμές καταναλωτή παραμένουν υψηλές.

For the first time in 50 years, we are now seeing REVERSE migration as migrants go back home, leaving more housing and more jobs for AMERICANS. pic.twitter.com/dCvTWYoi54 — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025