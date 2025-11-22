Χωρίς κάψουλα επιστροφής στη Γη έχουν μείνει 3 Κινέζοι αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό Tiangong, στον οποίο και θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να τους σταλεί νέα στις 28 Νοεμβρίου.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν η κάψουλα επιστροφής της αποστολής Shenzhou-20 χτυπήθηκε από διαστημικά σκουπίδια, προκαλώντας ρωγμή στο παράθυρό της. Λόγω της ζημιάς, οι 3 αστροναύτες της αποστολής δεν μπορούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια.

Advertisement

Advertisement

Trio of Chinese astronauts stranded in space after their shuttle was used to rescue another trapped group https://t.co/nuTG89EWKR pic.twitter.com/48WvDJUjvK — New York Post (@nypost) November 18, 2025

Έτσι χρησιμοποίησαν την εφεδρική κάψουλα που προοριζόταν για την αποστολή Shenzhou-21. Αυτή τη δεύτερη κάψουλα την πήραν και γύρισαν στη Γη στις 14 Νοεμβρίου.

Αυτό άφησε τους άλλους τρεις αστροναύτες της αποστολής Shenzhou-21 χωρίς δικό τους όχημα επιστροφής. Η Κίνα τώρα ετοιμάζει μια νέα κάψουλα, που θα εκτοξευτεί στις 24 Νοεμβρίου ώστε να φτάσει στο σταθμό και να τους πάρει πίσω στις 28 του μήνα, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Υπάρχει όμως ένα ρίσκο: αν γίνει ξανά πρόσκρουση από διαστημικά σκουπίδια ή συμβεί κάποιο άλλο σοβαρό περιστατικό στον σταθμό πριν φτάσει η νέα κάψουλα, το πλήρωμα δεν έχει εγγυημένο τρόπο διαφυγής. Μια ειδικός ασφάλειας διαστήματος χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική», αφού οι αστροναύτες βρίσκονται προς το παρόν χωρίς άμεσο σωστικό μέσο.

🇨🇳 CHINESE ASTRONAUTS LAND SAFELY AFTER SPACE JUNK SCARE



A piece of space debris hit China’s Shenzhou-20 capsule, cracking a window and grounding the spacecraft.



The 3 astronauts were supposed to land 9 days earlier but had to switch to a backup spacecraft mid-orbit.



The… https://t.co/lajI4ZIQfn pic.twitter.com/5KyIYTIQJB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 14, 2025

Υπάρχει πάντως και μια λύση ανάγκης δηλαδή η κατεστραμμένη κάψουλα Shenzhou-20 ίσως να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επειδή το ραγισμένο παράθυρο βρίσκεται σε άλλο τμήμα και όχι στη βασική μονάδα επιστροφής με το αλεξίπτωτο.

Advertisement

Ωστόσο αυτό θα ήταν η τελευταία τους επιλογή.

Shenzhou-20 crew coming home on the Shenzhou-21 spacecraft: SZ-21 undocked from Tiangong at 0314 UTC with astronauts Chen Dong, Chen Zhongrui and Wang Jie aboard. CMSEO revealed there's a Shenzhou-20 spacecraft's return capsule window glass developed a minor crack and thus unsafe https://t.co/RQJVw1lYWy pic.twitter.com/5sYjo1td28 — Andrew Jones (@AJ_FI) November 14, 2025

Οι τρεις εγκλωβισμένοι αστροναύτες αναμένεται κανονικά να ολοκληρώσουν την αποστολή τους στις 28 Νοεμβρίου, αλλά δεν είναι σαφές γιατί η Κινεζική Διαστημική Υπηρεσία δεν είχε στείλει εγκαίρως νέα κάψουλα πριν επιστρέψει η προηγούμενη ομάδα. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ο σταθμός Tiangong είναι μικρός και ίσως δεν μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση έξι άτομα για μεγάλο διάστημα, αν και η υπηρεσία είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

Advertisement