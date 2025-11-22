Χωρίς κάψουλα επιστροφής στη Γη έχουν μείνει 3 Κινέζοι αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό Tiangong, στον οποίο και θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να τους σταλεί νέα στις 28 Νοεμβρίου.
Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν η κάψουλα επιστροφής της αποστολής Shenzhou-20 χτυπήθηκε από διαστημικά σκουπίδια, προκαλώντας ρωγμή στο παράθυρό της. Λόγω της ζημιάς, οι 3 αστροναύτες της αποστολής δεν μπορούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια.
Έτσι χρησιμοποίησαν την εφεδρική κάψουλα που προοριζόταν για την αποστολή Shenzhou-21. Αυτή τη δεύτερη κάψουλα την πήραν και γύρισαν στη Γη στις 14 Νοεμβρίου.
Αυτό άφησε τους άλλους τρεις αστροναύτες της αποστολής Shenzhou-21 χωρίς δικό τους όχημα επιστροφής. Η Κίνα τώρα ετοιμάζει μια νέα κάψουλα, που θα εκτοξευτεί στις 24 Νοεμβρίου ώστε να φτάσει στο σταθμό και να τους πάρει πίσω στις 28 του μήνα, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.
Υπάρχει όμως ένα ρίσκο: αν γίνει ξανά πρόσκρουση από διαστημικά σκουπίδια ή συμβεί κάποιο άλλο σοβαρό περιστατικό στον σταθμό πριν φτάσει η νέα κάψουλα, το πλήρωμα δεν έχει εγγυημένο τρόπο διαφυγής. Μια ειδικός ασφάλειας διαστήματος χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική», αφού οι αστροναύτες βρίσκονται προς το παρόν χωρίς άμεσο σωστικό μέσο.
Υπάρχει πάντως και μια λύση ανάγκης δηλαδή η κατεστραμμένη κάψουλα Shenzhou-20 ίσως να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επειδή το ραγισμένο παράθυρο βρίσκεται σε άλλο τμήμα και όχι στη βασική μονάδα επιστροφής με το αλεξίπτωτο.
Ωστόσο αυτό θα ήταν η τελευταία τους επιλογή.
Οι τρεις εγκλωβισμένοι αστροναύτες αναμένεται κανονικά να ολοκληρώσουν την αποστολή τους στις 28 Νοεμβρίου, αλλά δεν είναι σαφές γιατί η Κινεζική Διαστημική Υπηρεσία δεν είχε στείλει εγκαίρως νέα κάψουλα πριν επιστρέψει η προηγούμενη ομάδα. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ο σταθμός Tiangong είναι μικρός και ίσως δεν μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση έξι άτομα για μεγάλο διάστημα, αν και η υπηρεσία είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.