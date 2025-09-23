Συνολική Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ινδονησίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης (IEU-CEPA), στο Μπαλί - Ο Airlangga Hartarto, συντονιστής υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων της Ινδονησίας, μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Maros Sefcovic, Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, μετά την τελετή υπογραφής για την ουσιαστική σύναψη της Συνολικής Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ινδονησίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης (IEU-CEPA) στη Nusa Dua, Μπαλί, Ινδονησία, 23 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Johannes P. Christo

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδονησία κατέληξαν σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία, που καλύπτει το 98% των δασμών, αποτελεί ορόσημο για τις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με τη μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Όπως τόνισε ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς από την Τζακάρτα, «η επιβάρυνση 50% στις εισαγωγές αυτοκινήτων θα μειωθεί σταδιακά μέσα σε πέντε χρόνια», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για νέες επενδύσεις και εμπορικές ροές. Προστασία και για το ελληνικό ελαιόλαδο που εξάγεται στην Ινδονησία.

Το πολιτικό μήνυμα

«Η ΕΕ και η Ινδονησία στέλνουν στον κόσμο ένα ισχυρό μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας υπέρ ενός ανοικτού διεθνούς εμπορίου, βασισμένου σε κανόνες και αμοιβαία επωφελούς», δήλωσε ο Μάρος Σέφτσοβιτς.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόσθεσε:

«Δεσμευτήκαμε να ενισχύσουμε τη διαφοροποίηση και τις στρατηγικές μας συνεργασίες, ώστε να στηρίξουμε περαιτέρω τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη. Η συμφωνία μας με την Ινδονησία δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες σε μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη οικονομία. Παράλληλα, μας εξασφαλίζει μια σταθερή και προβλέψιμη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, απαραίτητων για την ευρωπαϊκή καθαρή τεχνολογία και τη χαλυβουργία.»

Το μήνυμα της Επιτροπής έχει σαφές πολιτικό βάρος. Οι συνομιλίες για τη συμφωνία επιταχύνθηκαν μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους τελωνειακούς δασμούς σε πολυάριθμες χώρες. Καθώς τα προϊόντα της Ινδονησίας προς τις ΗΠΑ δασμολογούνται πλέον με 19%, η Τζακάρτα στράφηκε στην ΕΕ για προτιμησιακή πρόσβαση.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική των «27» να διαφοροποιήσουν τους εμπορικούς τους εταίρους, σε μια εποχή εμπορικών πολέμων και αυξανόμενου προστατευτισμού.

Γιατί έχει σημασία η συμφωνία

Η Ινδονησία είναι μια αγορά 283 εκατομμυρίων κατοίκων, η 12η μεγαλύτερη οικονομία εκτός ΕΕ με ετήσιο ΑΕΠ 1,3 τρισ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομία της ASEAN (35% του ΑΕΠ της περιοχής) και τον 5ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή.

Η ΕΕ είναι ήδη ο πέμπτος εμπορικός εταίρος της Ινδονησίας, με συναλλαγές ύψους 25,6 δισ. ευρώ το 2024. Περισσότερες από 15.000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ εξάγουν προϊόντα στην Ινδονησία, στηρίζοντας περίπου 200.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Με την κατάργηση του 98,5% των ινδονησιακών δασμών, οι ευρωπαίοι εξαγωγείς θα εξοικονομούν πάνω από 600 εκατ. ευρώ ετησίως, καθιστώντας τα ευρωπαϊκά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά και προσιτά στους Ινδονήσιους καταναλωτές.

Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συμφωνία θα ωφελήσει σημαντικά τους Ευρωπαίους γεωργούς, μειώνοντας τους δασμούς στα αγροδιατροφικά προϊόντα και προστατεύοντας τα παραδοσιακά προϊόντα της ΕΕ, καθώς και βασικούς βιομηχανικούς τομείς, όπως οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των χημικών προϊόντων και των μηχανημάτων.

Συνολικά, οι εξαγωγείς της ΕΕ θα εξοικονομούν περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως σε δασμούς που καταβάλλονται για τα προϊόντα τους που εισέρχονται στην αγορά της Ινδονησίας, ενώ τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα είναι πιο προσιτά και διαθέσιμα στους Ινδονήσιους καταναλωτές.

Επιπλέον τονίζεται ότι η Ινδονησία είναι παγκοσμίως πρωτοπόρος παραγωγός πρώτων υλών, πολλές από τις οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τον πράσινο και τον ψηφιακό τομέα.

«Η συμφωνία ενισχύει τις προβλέψιμες, αξιόπιστες και βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω μειωμένων δασμών, διευκόλυνσης των εξαγωγών, εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προηγμένης συνεργασίας» αναφέρει η Κομισιόν.

Βασικά στοιχεία για την Ινδονησία

Πληθυσμός: 283 εκατομμύρια άνθρωποι

Αντιπροσωπεύει 9,7 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών εξαγωγών, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης (δεδομένα 2024)

Αντιπροσωπεύει 25,1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά επενδυτικά αποθέματα (δεδομένα 2023)

Περισσότερες από 15.000 ΜΜΕ της ΕΕ εξάγουν στην Ινδονησία

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές στην Ινδονησία στηρίζουν 200.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ

12η μεγαλύτερη οικονομία εκτός ΕΕ με ετήσιο ΑΕΠ 1,3 τρισ. ευρώ

5ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην ASEAN και μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής με όρους ΑΕΠ (35%)

Κύρια οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις



Κατάργηση του 98,5% των ινδονησιακών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα (μέσος όρος: 10%, έως και 150%), εξοικονομώντας πάνω από 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

Άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών σε τομείς όπως οι υπολογιστές και οι τηλεπικοινωνίες.

Πιο ελκυστικό κανονιστικό περιβάλλον για επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτρονικά.

Απλούστερες τελωνειακές διαδικασίες, μειώνοντας κόστος και χρόνο.

Ενσωμάτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών.

Σταδιακή μείωση δασμών: 50% στα αυτοκίνητα, έως 15% στα μηχανήματα, έως 25% στα χημικά, έως 15% στα φαρμακευτικά.

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας (σήματα, εμπορική ταυτότητα, καταπολέμηση απομιμήσεων), με ειδική μέριμνα για ΜΜΕ.

Νέες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους αγρότες

Σύμφωνα με την Κομισιόν η συμφωνία θα αποτελέσει καθαρό όφελος για τους αγρότες και θα ενισχύσει τις εξαγωγές της ΕΕ. Εξαιρουμένων των εισαγωγών ινδονησιακών καλλιεργειών που δεν παράγονται στην ΕΕ (όπως ο καφές), η ΕΕ ήδη εξάγει περισσότερα αγροδιατροφικά προϊόντα στην Ινδονησία από όσα εισάγει, με εξαγωγές ύψους 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Η συμφωνία θα καταργήσει τους δασμούς για τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κρέατος, των φρούτων και λαχανικών και των μεταποιημένων τροφίμων.

Θα αποτρέψει την απομίμηση 221 παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, αναγνωρισμένων ως Γεωγραφικές Ενδείξεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα όπως το γαλλικό τυρί Roquefort, το ελληνικό ελαιόλαδο Καλαμάτας και το γερμανικό Lübecker Marzipan.

Οι διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων θα γίνουν πιο σαφείς, πιο προβλέψιμες και λιγότερο δυσκίνητες για τους εξαγωγείς της ΕΕ, ενώ τονίζεται ότι δεν θα υπάρξει νέα πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για ευαίσθητα αγροδιατροφικά προϊόντα όπως το ρύζι, η ζάχαρη, τα αυγά, οι φρέσκες μπανάνες ή η αιθανόλη, και θα ισχύσουν περιορισμένες ποσοστώσεις για το σκόρδο, τα μανιτάρια, το γλυκό καλαμπόκι, και τα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Επόμενα βήματα

Τα κείμενα της συμφωνίας θα υποβληθούν σε νομική αναθεώρηση και μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της στο Συμβούλιο. Μόλις εγκριθούν από το Συμβούλιο, η ΕΕ και η Ινδονησία μπορούν να υπογράψουν τις συμφωνίες.

Μετά την υπογραφή, τα κείμενα θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την επικύρωσή τους από την Ινδονησία, η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ.