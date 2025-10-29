Το κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει τις περισσότερες ψήφους στις ολλανδικές εθνικές εκλογές και να νικήσει την ακροδεξιά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, ανοίγοντας το δρόμο για τον Ρομπ Γέτεν να γίνει ο νεότερος αλλά και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

Τα polls δείχνουν ότι το D66 θα κερδίσει 27 έδρες στη Βουλή των 150 εδρών, νικώντας το Κόμμα της Ελευθερίας του ακροδεξιού ηγέτη Γκερτ Βίλντερς με 25 έδρες. Η δημοσκόπηση έχει περιθώριο σφάλματος έως και τριών εδρών.

Netherlands, 9:00 PM Ipsos-I&O exit poll:



Seat projection national parliament



D66-RE: 27 (+18)

PVV-PfE: 25 (-12)

VVD-RE: 23 (-1)

GL/PvdA-G/EFA|S&D: 20 (-5)

CDA-EPP: 19 (+14)

JA21~ECR: 9 (+8)

FvD-ESN: 6 (+3)

BBB-EPP: 4 (-3)

SP-LEFT: 3 (-2)

DENK-*: 3

PvdD-LEFT: 3

SGP-ECR: 3… pic.twitter.com/rgBeaNQMRg — Europe Elects (@EuropeElects) October 29, 2025

Η δημοτικότητα του 38χρονου Γέτεν αυξήθηκε τον τελευταίο μήνα, καθώς έκανε εκστρατεία με ένα θετικό μήνυμα τύπου «Ναι, μπορούμε», υποσχόμενος το τέλος της πολιτικής εποχής στην οποία κυριαρχούσε ο ακροδεξιός Βίλντερς, ο προηγούμενος νικητής των εκλογών στην Ολλανδία.

Η σύντομη θητεία του εθνικιστικού, αντιμεταναστευτικού κόμματος PVV του Βίλντερς στην κυβέρνηση φαίνεται να έχει τελειώσει προς το παρόν, καθώς τα mainstream κόμματα από την αριστερά έως τη δεξιά έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε συνασπισμό μαζί του.