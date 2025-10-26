Πλούσιο υλικό από την πρόσφατη επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, αναρτήθηκε online από τον ίδιο και λογαριασμούς της αμερικανικής κυβέρνησης- ενώ το ψηφιακό «παρών» έδωσε και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με «like».

Το Αμερικανό αντιπρόεδρο και τη σύζυγό του Ούσα είχαν υποδεχτεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ, ο οποίος ξενάγησε τον Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του στους χώρους της εκκλησίας.

«Τι εκπληκτική ευλογία να επισκέπτεσαι τον χώρο του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού. Είμαι απίστευτα ευγνώμων στους Έλληνες, Αρμένιους και Καθολικούς ιερείς που φροντίζουν αυτόν τον ιερότατο χώρο. Είθε ο Πρίγκηπας της Ειρήνης να μας δείξει έλεος και να ευλογήσει τις προσπάθειές μας για ειρήνη» έγραψε σχετικά.

What an amazing blessing to have visited the site of Christ's death and resurrection. I am immensely grateful to to the Greek, Armenian, and Catholic priests who care for this most sacred of places.



May the Prince of Peace have mercy on us, and bless our efforts for peace. https://t.co/X6CDoxJqOj — JD Vance (@JDVance) October 23, 2025