Εικόνα από το βίντεο όπου φαίνεται η ισχυρή έκρηξη στο φορτηγό πλοίο W-Sapphire

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανταποκρίθηκε σε επείγουσα κλήση μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε φορτηγό πλοίο που μετέφερε άνθρακα στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, κοντά στο σημείο κατάρρευσης της γέφυρας Key Bridge, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

Το W-Sapphire, ένα φορτηγό πλοίο μήκους 751 ποδιών, με 23 μέλη πληρώματος και δύο πιλότους, παρουσίασε σημάδια που συνάδουν με πυρκαγιά και έκρηξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας γύρω από το σημείο της έκρηξης.

«Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και οι συνεργάτες της επενέβησαν μετά από αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό πλοίο W-Sapphire ενώ αυτό έφευγε από το λιμάνι της Βαλτιμόρης τη Δευτέρα», αναφέρει η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πλοίο παρέμεινε στη θέση του ώστε η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον δίαυλο με τη βοήθεια ρυμουλκών.

Ωστόσο, άλλες πηγές ανέφεραν ότι φορτηγό πλοίο «Sapphire», με σημαία Λιβερίας, επιστρέφει στο λιμάνι για να αγκυροβολήσει με δική του ισχύ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, ενώ η αιτία της έκρηξης είναι άγνωστη επί του παρόντος.

MV W Sapphire, outbound from Baltimore near the collapsed Francis Scott Key Bridge, suffered an explosion in its forward hold.



The ship has been escorted off Fort Howard and fire and @USCG vessels are on scene.



W Sapphire is a fully loaded bulk carrier sailing to Mauritius. pic.twitter.com/Vyn9oWQIjR — Sal Mercogliano (WGOW Shipping) 🚢⚓🐪🚒🏴‍☠️ (@mercoglianos) August 18, 2025