Ένας άνδρας αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος μιας αυτοαποκαλούμενης χώρας που βρίσκεται σε μια αμφισβητούμενη περιοχή μεταξύ Κροατίας και Σερβίας – και διαθέτει σημαία, υπουργικό συμβούλιο και σχεδόν 400 πολίτες.

Ο Ντάνιελ Τζάκσον ίδρυσε την Ελεύθερη Δημοκρατία του Βέρντις, μια έκταση δάσους λιγότερο από 125 στρέμματα κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.

Advertisement

Advertisement

Welcome to Verdis, soon to be one of the most innovational countries in Europe 🚀 pic.twitter.com/OYRP7WnoAb — Verdis (@verdisgov) August 10, 2025

Η παράταιρη πρωτοβουλία του ξεκίνησε όταν ο 20χρονος ανακάλυψε ότι η περιοχή δεν είχε διεκδικηθεί από καμία από τις δύο γειτονικές χώρες λόγω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης για τα σύνορα.

«Η Βέρντις ήταν μια ιδέα που είχα όταν ήμουν 14 ετών», είπε ο Τζάκσον, 20 ετών σήμερα. «Στην αρχή ήταν απλώς ένα πείραμα με μερικούς φίλους. Όλοι ονειρευόμασταν να δημιουργήσουμε κάτι τρελό».

Ο Τζάκσον κήρυξε επίσημα την ανεξαρτησία της δημοκρατίας στις 30 Μαΐου 2019, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SWNS και την New York Post.

Η περιοχή που διεκδίκησε ο Βρετανός υπήκοος, γνωστή στους χάρτες ως «pocket three», έχει εκτότε χαρακτηριστεί ως η δεύτερη μικρότερη χώρα στον κόσμο, αμέσως μετά την Πόλη του Βατικανού.

WORLD NEWS:



20-year-old Australian man creates a country called “The Free Republic of Verdis with 400 citizens” on an unclaimed land, declares himself President.



20 Years old Daniel is now the President of Verdis pic.twitter.com/UXQZyy0dL0 Advertisement August 11, 2025

Ο ψηφιακός σχεδιαστής, ο οποίος κερδίζει τα προς το ζην δημιουργώντας εικονικούς κόσμους στο Roblox, άρχισε να διαμορφώνει το Βέρντις σε μια λειτουργική κυβέρνηση όταν ήταν μόλις 18 ετών.

«Αρχίσαμε να το κάνουμε πραγματικότητα όταν ήμουν 18 ετών, δημιουργώντας κάποιους νόμους και μια σημαία», είπε. «Τώρα έχουμε σχηματίσει μια κυβέρνηση και έχουμε ένα εξαιρετικό υπουργικό συμβούλιο», πρόσθεσε.

Οι επίσημες γλώσσες του Βέρντις είναι τα αγγλικά, τα κροατικά και τα σερβικά, ενώ το νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ.

Advertisement

Το Βέρντις είναι προσβάσιμο μόνο με πλοίο από την κροατική πόλη Όσιγιεκ, αν και οι προσπάθειες για την εγκατάσταση κατοίκων εκεί έχουν συναντήσει σημαντική αντίσταση.

Τον Οκτώβριο του 2023, η κροατική αστυνομία συνέλαβε αρκετούς εποίκους, μαζί με τον ίδιο τον Τζάκσον, πριν τους απελάσει και του επιβάλει ισόβια απαγόρευση εισόδου στη χώρα.

«Μας απέλασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να μας εξηγήσουν το λόγο», είπε ο Τζάκσον. «Είπαν ότι αποτελούσαμε απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Advertisement

Ο Τζάκσον, ο οποίος τώρα διευθύνει αυτό που αποκαλεί «κυβέρνηση σε εξορία», κατηγόρησε τις κροατικές αρχές ότι εγκατέστησαν συστήματα παρακολούθησης κατά μήκος των ακτών της χώρας του για να εμποδίσουν την πρόσβαση από τη Σερβία, σύμφωνα με το SWNS.

«Είχαμε πολλά προβλήματα με τις κροατικές αρχές, αλλά θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους στο μέλλον», πρόσθεσε. «Δεν μας έχουν αντιμετωπίσει με ευγένεια και έχουν δείξει επιθετική στάση», ισχυρίστηκε.

Advertisement

Σύμφωνα με το SWNS, ο Τζάκσον ταξιδεύει τώρα συχνά στο Βελιγράδι της Σερβίας, όπου, όπως λέει, οι αξιωματούχοι είναι πιο δεκτικοί.

Advertisement

Παρά την απαγόρευση εισόδου στην Κροατία, συνεχίζει να υποστηρίζει το δικαίωμα πρόσβασης στο Βέρντις και ελπίζει να επιστρέψει για να ζήσει εκεί κάποια μέρα.

«Αν το πετύχω, θα παραιτηθώ από τη θέση μου και θα προκηρύξω εκλογές», δήλωσε.

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εξουσία… Θέλω απλώς να είμαι ένας κανονικός πολίτης. Ήταν μια αποκαλυπτική εμπειρία και είμαι πολύ περήφανος για όσα έχω πετύχει», σημείωσε.

Advertisement

Το Βέρντις ξεκίνησε με μόλις τέσσερα άτομα, αλλά τώρα αριθμεί πάνω από 400 επίσημους πολίτες από ένα σύνολο άνω των 15.000 αιτούντων.

Κάθε άτομο λαμβάνει διαβατήριο – αν και ο Τζάκσον έχει προειδοποιήσει τους πολίτες να μην προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν για διεθνή ταξίδια.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει το βερντισιανό διαβατήριό τους για να εισέλθουν σε άλλα κράτη.

We have just updated our e-Residency application system! This new system will allow us to consider adding more types of payment in the future. Becoming an e-Resident Plus member allows you to have an easy pathway to citizenship 🛂https://t.co/OYwbfFYFYU pic.twitter.com/6TqJvzcx2i — Verdis (@verdisgov) August 9, 2025

«Είναι μια πολύ μικρή χώρα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το ποιον αφήνουμε να εισέλθει», δήλωσε ο Τζάκσον στο SWNS.

«Όταν πρόκειται για την έγκριση ατόμων, αναζητούμε δεξιότητες που είναι σε ζήτηση, όπως εμπειρία στην ιατρική ή την αστυνόμευση».

Παρά τις αυξανόμενες αντιξοότητες, ο Τζάκσον δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος. «Είναι θέμα το πότε, όχι το αν, θα επιστρέψουμε στη γη», είπε.

«Η Κροατία δεν διεκδικεί τη γη, οπότε έχουμε το δικαίωμα σε αυτήν και πιστεύουμε ότι έχουμε καλές πιθανότητες».

Ο Τζάκσον, ο οποίος κατάγεται από την Αυστραλία, είναι αποφασισμένος να κάνει το Βέρντις κάτι περισσότερο από ένα απλό πείραμα σκέψης, ανέφερε το SWNS.

«Με γυμνό μάτι φαίνεται απλώς ένα μεγάλο δάσος, αλλά όταν συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι σε μια χώρα που εσύ ο ίδιος έχεις δημιουργήσει, είναι μαγικό», κατέληξε.

(με πληροφορίες από New York Post)