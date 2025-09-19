Στην Ιαπωνία, ένα μικρό πολιτικό κόμμα πειραματίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, θέλοντας να την εντάξει στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δείχνει έτοιμη να αλλάξει τη βιομηχανία, την εκπαίδευση και την καθημερινότητά μας. Ωστόσο, το κόμμα Path to Rebirth, που ιδρύθηκε μόλις τον Ιανουάριο, φιλοδοξεί να κάνει τη διαφορά με έναν… ψηφιακό αρχηγό.

Λίγες ώρες μετά τον σάλο στην Αλβανία με την «υπουργό ρομπότ», η Ιαπωνία φαίνεται να παίρνει το δικό της βήμα προς την πολιτική τεχνητής νοημοσύνης. Το κόμμα παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ένα φιλόδοξο σχέδιο: ο ηγέτης του θα είναι ένα chatbot με μορφή… πιγκουίνου, όπως μετέδωσε το CNN.

Η ιδέα γεννήθηκε μετά τα απογοητευτικά εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος. Ο ιδρυτής του, πρώην δήμαρχος της Ακιτακάτα, Σίντζι Ισιμάρου, παραιτήθηκε τον Αύγουστο, αφού απέτυχε να κερδίσει έδρες σε τοπικές και εθνικές εκλογές. Στη θέση του εξελέγη ο 25χρονος Κόκι Οκουμούρα, διδακτορικός φοιτητής ΤΝ στο Πανεπιστήμιο του Κιότο.

Ο Οκουμούρα, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κρατήσει τα ηνία του κόμματος: «Ο νέος ηγέτης θα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του απλώς «βοηθό».

Η νέα ψηφιακή φιγούρα θα παρουσιαστεί με τη μορφή ενός πιγκουίνου avatar, συμβολίζοντας την αγάπη των Ιαπώνων για τα ζώα. Παρά τον συμβολισμό, το chatbot δεν μπορεί να είναι υποψήφιο στις εκλογές, καθώς ο νόμος απαιτεί οι υποψήφιοι να είναι Ιάπωνες πολίτες. Έτσι, τυπικά, ένας άνθρωπος θα συνεχίσει να εκπροσωπεί το κόμμα.

Ο Οκουμούρα θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλάβει τον κύριο ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τις λειτουργίες του κόμματος. «Πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια από τους ανθρώπους», ανέφερε στο CNN.

Παρά την καινοτομία, πολλοί παρατηρητές εκφράζουν επιφυλάξεις. Ο Χιρόσι Σιρατόρι, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Hosei, υποστηρίζει ότι οι Ιάπωνες ψηφοφόροι δεν είναι ακόμη έτοιμοι για ένα κόμμα που βασίζεται τόσο πολύ στην AI: «Οι πολίτες θέλουν πρόσωπα στα οποία μπορούν να βασιστούν, κόμματα που εκφράζουν τα συναισθήματα του λαού. Η ΤΝ απέχει από αυτό», σημειώνει.

Ο Τόμας Φερετί, ειδικός σε θέματα ηθικής στο Πανεπιστήμιο του Greenwich, επισημαίνει ότι, όσο κι αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα, δεν μπορεί να παίρνει μόνη πολιτικές αποφάσεις, καθώς οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές αξίες και αντικρουόμενους κοινωνικούς στόχους.

Το πείραμα του Οκουμούρα δεν είναι μοναδικό. Το 2023, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας υποψήφιος δήμαρχος στο Γουαϊόμινγκ ενέταξε στο ψηφοδέλτιο το AI chatbot VIC, ενώ στη Βρετανία ένας υποψήφιος κατέβηκε με το «AI Steve». Και οι δύο υποσχέθηκαν να αφήσουν τις αποφάσεις σε ένα νευρωνικό δίκτυο. Η OpenAI όμως διέκοψε την πρόσβασή τους στο ChatGPT, ενώ οι εκλογικές αρχές υπογράμμισαν ότι ένα «ρομπότ» δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πολλούς τομείς, αλλά η πρόταση του Οκουμούρα πάει ένα βήμα παραπέρα, επιχειρώντας να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε κεντρικό πολιτικό παίκτη.

Ο ίδιος θεωρεί το εγχείρημα αναγκαίο: «Οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου θα αλληλεπιδρούμε όλο και περισσότερο με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αν αυτό συμβεί, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διαμορφώσουμε τα κοινωνικά και πολιτικά μας συστήματα», δήλωσε στο CNN.