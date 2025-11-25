Μόλις 27 λεπτά χρειάστηκαν οι ένορκοι για να καταδικάσουν τον 56χρονο Βρετανό Ρόμπερτ Ίσομ για τις βαριές σωματικές βλάβες που προκάλεσε από πρόθεση στη σύντροφό του, οι οποίες την καθήλωσαν στο αναπηρικό αμαξίδιο για όλη την υπόλοιπη ζωή της.

Ο Ίσομ, κηπουρός στο επάγγελμα, είχε σπάσει τον λαιμό της Τρούντι Μπέρτζες όταν του είχε πει ότι θα τον εγκαταλείψει. Η 57χρονη ήταν θύμα κακοποίησης για χρόνια από τον 56χρονο.

Advertisement

Advertisement

Η επέμβαση για να σταθεροποιηθεί το τραύμα κράτησε 9 ώρες, αναφέρει η Daily Mail.

Νοσηλεύτηκε για τρεις μήνες στην εντατική, με τους γιατρούς να ανησυχούν ότι δεν θα καταφέρει να αναπνεύσει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Μεταφέρθηκε στη μονάδα για τα τραύματα στη σπονδυλική στήλη όπου κάνει θεραπείες αποκατάστασης.

Όταν θα βγει από το νοσοκομείο θα χρειαστεί να ζει σε αμαξίδιο, οπότε θα πρέπει η κατοικία της να είναι προσβάσιμη. Θα έχει ακόμη ανάγκη από φυσιοθεραπείες, εργοθεραπεία και 24ωρη φροντίδα για όλη της τη ζωή.

Η οικογένειά της έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία της από το νοσοκομείο, με τη γυναίκα συνδεδεμένη με μηχανήματα και παράλυτη.

Σε βιντεοσκοπημένη κατάθεση στο δικαστήριο, η Μπέρτζες είπε ότι δεν αισθάνεται τίποτα από το στέρνο και κάτι, ενώ ο πόνος την εμποδίζει να αναπνεύσει.

«Νιώθω τα πόδια μου σαν παγωμένη τσιμεντένια πλάκα» είπε και πρόσθεσε ότι αισθάνεται το σώμα «σαν να είμαι σε μια πολύ στενή πανοπλία».

Advertisement

«Νιώθω το λαιμό μου και τα χέρια μου είναι εν μέρει παράλυτα, αλλά μπορώ να τα κουνήσω. Δυστυχώς οι παλάμες μου είναι πάρα πολύ μουδιασμένες και δεν μπορώ να κλείσω τα δάχτυλα, οπότε δεν μπορώ να σηκώσω ή να κρατήσω κάτι».

Και όμως, είπε η ίδια, ελπίζει για το μέλλον.

«Πρέπει να κρατηθείς από την ελπίδα γιατί μου πήρε κάθε χαρά που είχα, ειδικά το να παίζω με την εγγονή μου. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε κουλουράκια, δεν μπορώ να γυρίσω τις σελίδες του βιβλίου. Προφανώς είναι συντετριμμένη, η ζωή μου έχει καταστραφεί».

Advertisement

Ήταν κακοποιητικός στη σχέση

Η Μπέρτζες είχε γνωριστεί με τον Ίσομ το 2017, λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Αρχικά η σχέση τους ήταν γεμάτη αγάπη και πάθος, αλλά σταδιακά ο Ίσομ έγινε κακοποιητικός, βίαιος και ήθελε να την ελέγχει.

Φέτος τον Φεβρουάριο η Μπέρτζες αποφάσισε ότι δεν πάει άλλο και του είπε ότι η σχέση αυτή πρέπει να τελειώσει. Ο Ίσομ εξερράγη, την άρπαξε από το κεφάλι και το πίεσε με τα δύο χέρια προς τα κάτω. «Ένιωσα τον λαιμό μου να σπάει», είπε στο δικαστήριο η Μπέρτζες για τις τραγικές στιγμές που έζησε.

Advertisement

Προσπάθησε να ουρλιάξει αλλά η φωνή της δεν έβγαινε, αυτός όμως συνέχει να της πιέζει το κεφάλι.

Η Μπέρτζες είπε ότι ο Ίσομ δεν ήθελε να πιστέψει ότι η 56χρονη ήταν τραυματισμένη. Η δικαιολογία του στους διασώστες ήταν ότι η Μπέρτζες έπεσε από το κρεβάτι και χτύπησε άσχημα· στην αστυνομία είπε ότι πάλευαν για πλάκα και ότι «κάτι δεν πήγε καλά».

Ο Ίσομ είναι αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη. Η ποινή θα ανακοινωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.

Advertisement

Advertisement